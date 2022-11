Chay Suede comemora primeiro aniversário do filho com Laura Neiva

Foto: Reprodução/Instagram

Chay Suede, protagonista de “Travessia”, apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (18) para comemorar o primeiro ano de José, filho do ator com Laura Neiva.

Por meio do perfil no Instagram, o artista publicou um vídeo para lá de fofo com imagens raras do pequeno herdeiro, com direito a uma declaração.

“Meu amor, há um ano o papai tava louco de alegria e de vontade de conhecer você, o dia da sua chegada foi a experiência mais inesquecível da minha vida”, iniciou o ator.

“Graças a Deus pela sua saúde e pelo seu sorriso lindo, que quando se abre ilumina o mundo, ilumina meu coração e faz qualquer outra coisa parecer tão menos importante. Você, a mamãe e sua irmã Maria, são minha maior vocação, meu maior prazer, meu ponto de chegada e de estadia. Te amo com todas as minhas forças, a vida é tão melhor com você”, continuou Chay Suede.

“Obrigado, meu filhotinho, por ensinar o seu pai a ser pai novamente, e todo dia diferente, tentando encontrar um jeito de ser as coisas que eu sei que você precisa que eu seja, e as coisas que eu ainda vou descobrir. Sou seu pra sempre, meu amor, dou a minha vida por você”, finalizou.

Nos comentários não faltaram felicitações para o pequeno. “Coisa linda é ser José. Feliz vida, feliz amor pra vocês”, escreveu Carolina Dieckmann. “Pelo amor de Deus que belezura”, disse Ingrid Guimarães.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.