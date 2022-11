Chay Suede deixa a web eufórica após pedir carona no Maranhão

Foto: Reprodução / Redes sociais

O nome de Chay Suede, 30 anos, se tornou um dos mais comentados do Brasil neste domingo (6). É que um vídeo do ator pedindo carona em um dos locais de cena da novela “Travessia viralizou na redes sociais.

Nas imagens, o Ari do folhetim escrito por Gloria Perez consegue uma carona após a solidariedade da atriz e cantora Fuega. Ela fez uma participação na trama global e suas cenas devem ir ao ar logo em breve.

“Você me dá uma carona? Estou em São Luís e não conheço direito a cidade”, pediu Chay. “Vai ter que pagar corrida, você paga como? Tenho várias formas de pagamento, pode entrar agora”, provocou ela.

“Tenho crédito, débito e até saquei um dinheiro. Estou indo ali no hotel. Você é a primeira pessoa que me ajuda. Vamos? Está um calor do caramba”, rebateu o ator. Assista o momento abaixo:

EU TO PASSANDO MAL COM O CHAY SUEDE PEDINDO CARONA EM SAO LUIS KKKKKKKKKk essa sorte a gente não tem pic.twitter.com/FvDo20ey8j — Isa| É AMANHÃ- Beijo Steloisa (@gionxro) November 6, 2022

O personagem do galã da nova novela das nove vive um triângulo amoroso com Brisa (Lucy Alves) e Chiara (Jade Picon). Chay já passou por “Rebelde”, “Império”, “Babilônia”, “Novo Mundo”, “Segundo Sol”, “Amor de Mãe”, entre outras.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.