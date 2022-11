Christian Bell e outros brasileiros fazem batalha de dança no Catar

Foto: Reprodução / Instagram

O influenciador digital baiano, Cristian Bell, voltou a viralizar nas redes sociais nesta terça-feira (29), após protagonizar uma batalha de dança contra um grupo de árabes em meio a Copa do Catar.

Ele e um grupo de brasileiros protagonizaram o vídeo ao som de “Tubarão Te Amo” de MC Ryan SP e Tchakabum também de “Mete Seu Cachorro”, da banda Lá Fúria. Os torcedores locais dançaram a canção “Dabke”, passo popular nas terras do Oriente Médio. Veja aos vídeos abaixo:

NÃO CREIO QUE ELES BOTARAM TUBARÃO TE AMO KKKKKKKKKKKKKKKKKK ISSO AQUI TÁ BOM DEMAIS, NÃO DÁ

pic.twitter.com/FiC38IVmCu — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 29, 2022

Essa não é a primeira vez em que o baiano bomba nas redes sociais com esse tipo de conteúdo. Na última sexta-feira (25), também ficaram entre os nomes mais comentados do país com a trend de desafios.

“Como vocês nos conhecem, infelizmente nascemos pra brilhar. Podem perceber que sem ensaio, conectamos passos surreais e especiais para encantar o mundo com o nosso carisma”, brincou ele na legenda do vídeo. Assista a competição completa abaixo:

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.