Chuvas ultrapassam média histórica de novembro em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

O final de semana em Salvador foi de tempo instável. E as chuvas, que atingiram a capital baiana, já ultrapassaram a média histórica do mês de novembro. Segundo informações de Sosthenes Macedo, diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a média do mês era de 108,2 mm. Entretanto, até este domingo (27), regiões como a Chapada do Rio Vermelho já acumula 188,2 mm.

Nas últimas 6 horas, a a Ilha das Frades foi a região que mais acumulou chuvas, seguido dos bairros de São Cristóvão e Cajazeiras VIII. Em entrevista ao iBahia, Sostenes disse ainda que as chuvas devem permanecer nos próximos dias. Mas, com aberturas de sol durante à tarde ou noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica que o céu permanecerá nublado com pancadas de chuva isoladas até a quinta-feira, 1 de dezembro. Mas, um novo boletim será divulgado com informações mais detalhas na segunda (28). As temperaturas devem variar entre 23ºC e 28ºC.

