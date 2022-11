Cidades baianas recebem do VIII Festival Internacional da Sanfona

Foto: Lucas Salles/ iBahia

O Festival Internacional da Sanfona, evento voltado para artistas e amantes do instrumento, terá shows em diversas cidades do país. Na Bahia, a programação desta oitava edição prevê apresentações em Feira de Santana e Juazeiro. O evento é gratuito e acontece entre os dias 17 e 19 de novembro.

Dentre os convidados estarão sanfoneiros do Brasil e do mundo, famosos ou simplesmente anônimos que amam o instrumento. O evento é uma oportunidade de reunir talentos interpretando os mais diversos ritmos e melodias.

Além da Bahia, haverá shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraíba. O Festival também receberá artistas mirins e internacionais, como a pequena Ângela D’Ângelo, de apenas nove anos.

Também fazem parte dos artistas que se apresentam, a chinesa Yilin Han e o búlgaro Petar Ralchev. O Festival também realiza as chamadas “Jam Sanfona Session”, inspiradas nos anos 1950, que recebem vídeos de sanfoneiros para serem apresentados no evento. Os interessados podem enviar seus vídeos, de no máximo 3 minutos, através de formulário até o dia 6 de novembro.

Confira abaixo a programação dos dias de evento:

17/11 (quinta-feira)

Janderson do Acordeon (Feira Santana-BA),

Adriana Sanches (São Paulo-SP)

Rafael Meninão (Rio de Janeiro-RJ)

18/11 (sexta-feira)

Jó do Acordeon (Juazeiro-BA)

Denise do Acordeon (São Paulo-SP)

Petar Ralchev (Bulgária)

19/11 (sábado)

Gervilson Duarte (Juazeiro-BA)

Edglei Miguel (Campina Grande-PB) e Alice D’Ângelo (9 anos)

Yilin Han (China)

