Cielo tem novos EMPREGOS pelo Brasil

A Cielo é mais do que uma maquininha. Afinal, essa companhia atua no segmento tecnológico, líder em pagamentos da América do Sul. Recentemente a rede abriu novas oportunidades de empregos. Confira, a seguir.

Cielo abre novos empregos pelo Brasil

A Cielo é uma companhia especializada na criação e entrega de soluções para a área financeira do país. Essa rede é mais do que uma maquininha, líder em pagamentos da América Latina.

Para que os empreendedores consigam movimentar os seus negócios, do pequeno ao grande, o sistema de pagamentos é fundamental. Recentemente a companhia abriu novos cargos pelo Brasil. Confira, a seguir:

Product Development Sr. Analyst – Brasil;

Product Development Jr. Analyst – Brasil;

Sup. de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente – Jaboatão dos Guararapes / PE;

Ana. de Sistemas de Qualidade (Prazo Determinado) – Suzano / SP;

Ana. Farmacotécnico Sr. (Prazo Determinado) – Campinas / SP;

Sales Engineer – São Paulo;

Operador de Máquinas Convencionais – Indaiatuba / SP;

Afiador de Ferramentas – Indaiatuba / SP;

Coordenador (a) PCP – Jaboatão dos Guararapes / PE;

Jr. Analyst Quality – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Cielo é uma companhia especializada na criação de soluções financeiras. Muito além de maquininhas, essa rede se transformou em um sistema essencial para os pequenos e grandes empreendedores da América do Sul.

Para melhorar as finanças do país, a gestão e as vendas, os funcionários da companhia são essenciais. Recentemente a empresa abriu novas oportunidades de empregos ao redor do país.

O processo seletivo segue aberto na internet. Quer fazer parte dessa equipe que só cresce no mercado? Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

