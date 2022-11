Cinco filmes para assistir no Dia Mundial da Gentileza

Fotos: Divulgação

Neste domingo, dia 13, celebramos o Dia Mundial da Gentileza. E se tem uma coisa que o mundo está precisando, mais do que nunca, é gentileza, não é verdade? Nunca sabemos as batalhas que a outra pessoa está enfrentando, então ser cuidadoso e gentil pode mudar o dia de alguém, trazer um sorriso tão necessário ou até mesmo um abraço que estava faltando.

Pensando em toda a gentileza que precisamos emanar diariamente ao nosso redor, o Coisa de Cinéfilo fez uma seleção de 5 filmes que inspiram atos gentis, com lições que ficam para uma vida inteira. Coisa boa é refletir e aprender sobre a vida assistindo um bom filme, né?! Então vamos lá!

Caso você ainda não tenha assistido, corre para conferir a fofura do menininho Auggie, que nasceu com uma deformação facial e acabou sendo superprotegido pela família. Quando ele precisa ir para uma escola comum, aos 10 anos, acaba lidando com bullying, dificuldade de receptividade por suas diferenças, etc. É um filme que mostra muito sobre como a gentileza pode nos conquistar, pouco a pouco.

Intocáveis (2011) – Globoplay

O longa francês mostra a vida de um aristocrata tetraplégico super mal-humorado, que tem dificuldade em manter assistentes, pois destrata todos. Até que ele decide contratar um jovem errático e sem experiência, para ver como lidam com a experiência. Os mundos completamente opostos acabam convergindo em uma belíssima amizade que trouxe vida para ambos.

Capitão Fantástico (2016) – Netflix, Prime Video, Star, Globoplay

Este filme belíssimo fala constante sobre gentileza, para com as pessoas e para com o mundo. Uma família escolhe viver isolada na natureza, o mais distante possível do regime capitalista. Mas isso é colocado a prova quando a matriarca adoece e precisa de tratamento hospitalar. O longa fala sobre amor, união, gentileza e, especialmente, abrir os olhos para as infinitas possibilidadeS que o mundo oferece.

Zootopia (2016) – Disney+

Claro que teríamos uma animação para falar de gentileza! Afinal, isso é algo que devemos aprender desde cedo. Este é um longa que nos ensina que o mundo é uma pluralidade de estilos e pessoas diferentes, e que a gentileza é o que vai nos fazer caminhar juntos, com respeito e amizade. Coloca, inclusive, “inimigos naturais” para cooperar juntos em prol de um objetivo. Fofura de filme que vale para todas as idades.

Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994) – Netflix, Prime Video

Talvez você já tenha visto esse filme na sessão da tarde. Mas será que prestou atenção nos aprendizados que ele traz? Forrest sempre foi um garoto bem franzino e frágil. Ainda assim, ele conseguiu, através da sua força de vontade e gentileza ímpar, chegar em lugares que seus amigos não poderiam nem sonhar. Ele vai contando, calmamente e gentilmente, toda a sua saga em uma cadeira de praça. Bom de ver!

