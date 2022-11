Circuito Penedo de Cinema aumenta ocupação dos meios de hospedagem

Hotéis e pousadas tiveram média de hóspedes em cerca de 80% durante o evento

Localizada entre os estados de Alagoas e Sergipe, visitar Penedo não se resume a conhecer construções históricas. Isso porque você pode ainda desfrutar da gastronomia local, fazer eco tours, desfrutar do Rio São Francisco e conhecer muita gente legal.

Em Penedo, você encontrará museus, igrejas e casarões coloniais que revelam a história da cidade nos séculos XVII e XVIII. A orla ribeirinha também é um atrativo que está recebendo investimentos da gestão Ronaldo Lopes.

O município avança no setor de turismo, abrindo o Centro de Convenções que este ano foi o principal espaço utilizado durante a 12ª edição do Circuito Penedo de Cinema.

A realização de eventos de grande porte movimenta a economia do município, conforme levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, pasta criada por Ronaldo Lopes.

Entre os dias 14 e 20 de novembro, Penedo registrou alta ocupação hoteleira, variando de 74,5% até 85%, pessoas de vários estados do Brasil, entre eles Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo e Ceará.

Cada visitante informou ter gasto na cidade, fora translado – e não hospedagem, como dito antes por equívoco – entre seiscentos a dois mil reais.

Ainda sobre o assunto hospedagem, mais de 55% dos visitantes pernoitaram entre 4 e 5 dias durante o Circuito Penedo de Cinema, sendo 66,7% vieram sozinhos e 33,3% em caravanas.

Além da realização do Circuito de Cinema, a pesquisa da Setur mostra ainda que os turistas visitam Penedo por motivo de lazer e férias, pois a cidade é acolhedora e recheada de cultura.

Conhecida como a capital do Baixo São Francisco, Penedo é um lugar mágico, levando os visitantes a viajarem no tempo e aprendendo como o lugar se tornou uma das cidades mais importantes do país.

Não é toa que 97% dos entrevistados afirmaram que voltariam à cidade.

