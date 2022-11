Circuito Penedo de Cinema exibe nesta sexta, 18, o filme Eduardo e Mônica, baseado na música de Renato Russo

Evento apoiado pela Prefeitura de Penedo acontece em sua 12ª edição, com acesso gratuito em toda programação

Secom PMP

O Circuito Penedo de Cinema continua a todo vapor e com vasta programação, totalmente gratuita para o público.

O evento da Prefeitura de Penedo apresenta o filme “Eduardo e Mônica”, longa metragem nacional que será exibido logo mais à noite, na tela do antigo Cine São Francisco.

A comédia dramática dirigido por René Sampaio é baseado na canção homônima escrita por Renato Russo para a banda Legião Urbana. René também adaptou para o cinema outro clássico do grupo brasiliense, Faroeste Caboclo.

Antes da exibição, marcada para começar às 21h30, o cineasta e a atriz Bruna Spínola batem um papo com a plateia.

A programação de hoje tem ainda sete curtas metragem no espaço reformado para funcionar como centro de convenções e eventos de Penedo.

Ao mesmo tempo, vinte filmes de curta duração, todos de indicação livre, serão exibidos o telão instalado na Praça 12 de Abril, na orla da cidade.

No mesmo local, acontece a Feira de Empreendedores Culturais (sempre a partir das 17 horas) e a programação musical, shows que começam após as sessões do cinema, na praça e no centro de convenções.

O talento do cantor penedense Thales Rosa Negra abre a noite de hoje. Em seguida o grupo de cultura negra Abí Axé Egbé faz sua apresentação. Criado em 2013, a iniciativa é um dos projetos de extensão da UFAL desenvolvido em Delmiro Gouveia, cidade polo do Alto Sertão alagoano.

Texto Fagner Honorato