Claro surpreende clientes com internet de graça; saiba como aproveitar

Recentemente, a operadora Claro anunciou o lançamento de um novo plano em sua rede. Trata-se do Prezão Free, pacote gratuito que vai permitir que o usuário assista vídeos e ganhe moedas, que poderão ser trocadas por internet, ligação e SMS ilimitados.

Até o momento, apenas os clientes Claro que utilizam a modalidade pré-pago podem utilizar o novo plano. Com o Prezão Free, milhares de brasileiros terão acesso à internet gratuitamente. Entretanto, é importante salientar que, atualmente, o aplicativo está disponível apenas para sistema Android.

Quem pode utilizar o novo plano?

Como já mencionado, o novo plano já está disponível para todos os clientes Claro na modalidade pré-pago, que utilizam o sistema Android. De acordo com a operadora, o sistema iPhone não será incluído na nova medida.

Os interessados em ativar o novo plano, devem instalar o aplicativo Prezão Free em seu celular e ativá-lo com o seu número pré-pago.

Para entrar na conta, basta acessar com o mesmo login e senha da plataforma Minha Claro ou fazer um cadastro rápido no próprio app.

Brasileiros já podem ter acesso ao 5G

A tecnologia 5G está disponível na maioria das cidades brasileiras, melhorando o funcionamento de diversas ferramentas na internet das coisas, dentre as quais está o aparelho de smartphone.

Por conta dessa inovação, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o seu próprio aparelho celular, já que nem todos os aparelhos permitem uma identificação facilitada sobre a possibilidade do funcionamento através da tecnologia 5G. Além do manual do fabricante, há outras formas de consultar o seu aparelho para verificar se ele comporta essa inovação tecnológica da quinta geração.

Site do fabricante

É possível acessar o site do fabricante do seu aparelho; buscando na internet pelo modelo do seu dispositivo, torna-se mais fácil chegar até o site oficial da marca. Por conseguinte, é importante que acesse o menu principal, buscando por produtos já lançados. Ao encontrar o seu aparelho, busque por um botão que geralmente possui o nome de “sobre”.

Detalhes técnicos

Ao abrir a página específica do seu modelo de aparelho smartphone, poderá verificar informações técnicas. Dentro dessa análise, verifique informações ligadas à rede ou a conexão do aparelho, ainda é possível que encontre o termo “conectividade”.

O próximo passo é buscar informações sobre redes móveis, conectividade ou rede wi-fi. Assim sendo, ao acessar essa informação, encontrará informações sobre o suporte a tecnologia 5G. É importante ressaltar que esse caminho pode ser diferente para algumas marcas, mas é relevante que busque informações de rede referentes ao modelo do seu aparelho.