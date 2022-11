Claudia Leitte derrete web com vídeo da filha dançando; veja

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Claudia Leitte apareceu nas redes sociais para compartilhar um momento cheio de fofura neste sábado (12). A cantora, que recentemente lançou a faixa “Sukin de Confusão”, registrou a filha, Bela, dançando a canção.

No vídeo publicado no perfil do Instagram, a pequena atualmente com três anos aparece esbanjando carisma ao fazer uma coreografia da nova música da mamãe coruja.

“Sabadou com roteiro do clipe de #SukinDeConfusão: Ela acreditou no próprio talento! Trocou de roupa pra incrementar o espetáculo, mas parece que alguém se empolgou pra mostrar que tem O DOM!”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários não faltaram elogios dos fãs de Claudia Leitte sobre a desenvoltura de Bela. “Literalmente uma Claudinha Leitte”, escreveu uma conta. ela tá Claudia Leitte ao vivo no babado novo versão 2.0”, disse outro.

“O cabelinho dela igual o seu quando tinha mais ou menos a mesma idade”, pontuou uma fã. “Bela já nasceu artista! Se prepara, Cau! Hahahah coisa mais linda”, disse outra.

Veja o vídeo:

