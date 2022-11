Claudia Leitte fará show de 20 anos de carreira em Salvador

Foto: Dani Valverde

O ano de 2023 será de boas novas para os fãs de Claudia Leitte e para a própria cantora, que conseguirá celebrar os 20 anos de carreira em grande estilo.

A artista anunciou na última terça-feira (8), em evento privado em São Paulo, os planos para 2023 que incluem uma nova turnê e a realização do Prainha, além, é claro do Carnaval.

Devido à pandemia da Covid-19, a cantora não conseguiu rodar o país com o show comemorativo dos 20 anos de carreira, mas 2023 já começará com o presente para o público baiano.

“Antes de o feriado começar oficialmente, Claudia Leitte vai levar um evento totalmente único para Salvador, em comemoração de seus 20 anos de carreira. A cantora se consolidou como um dos principais nomes do axé e do carnaval, com hits que atravessam gerações. Tudo isso será celebrado nessa festa”, diz um dos textos apresentados pela cantora no evento da Mynd.

A data do evento ainda não foi anunciada, mas deve acontecer antes do Carnaval na capital. Vale lembrar que a artista terá um encontro especial com o público na virada do ano. Claudia Leitte foi escalada para fazer a contagem regressiva no Festival Virada Salvador, na Boca do Rio.

Durante o evento, Claudia Leitte ainda reforçou seus produtos para o Carnaval, como os blocos Blow Out e Largadinho, que já estão com vendas abertas e desfilam sexta, domingo e terça respectivamente, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

