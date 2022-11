Claudia Leitte leva vaia na 1ª noite

Foto: @uelofc / Redes sociais

O primeiro dia de apresentações da Micareta Salvador entregou os shows de Luisa Sonza, Claudia Leitte e Pabllo Vittar. A noite foi marcada por vaias por parte do público para a “Nega Lôra”. A cantora está em situação embaraçosa com os fãs desde uma post no período das eleições.

A primeira a subir no palco foi Luisa Sonza. A cantora preparou um setlist para o público baiano. Ela reuniu sucessos como “Cachorrinhas”, “Sentadona”, “Café da Manhã”, “Anaconda”, “Braba”, e ainda fez uma homenagem à Ivete Sangalo cantando o clássico: “Céu da Boca”.

Claudia Leitte foi a segunda artista da noite. Um verdadeiro chá de climão tomou conta de uma parte da apresentação da artista. É que ela acabou sendo vaiada pelo público enquanto cantava “Baldin de Gelo”. No meio da situação embaraçosa, Claudinha pediu para que Deus acompanhasse o seu trio e que os fãs respeitassem uns aos outros.

“Que Deus leve o nosso trio e nos proteja, que dê uma noite de festa, a gente merece. Que vocês sejam, do início ao fim, satisfeitos com tudo o que vocês sentem, com toda a liberdade que vocês acreditam que merecem e tem que ter. Respeitando obviamente o espaço um do outro aí em baixo. Essa noite é tudo de vocês”, disse ela.

Mesmo em a polêmicas, Claudia Leitte seguiu o roteiro do evento e cantou grandes sucessos da carreira como “Exttravasa”, “Largadinho” e novos sucessos como “Dengo Meu”, feat com Juliette e Lucy Alves.

Pabllo Vittar foi a responsável por fechar a noite de apresentações do primeiro dia. A drag queen entregou tudo no quesito setlist e fez o público sair do chão com “Modo Turbo”, feat com Luisa Sonsa e Anitta, “Bandida”, “Zap Zum”, “Triste com T”, “AMEIANOITE”, feat com Gloria Groove.

Vale destacar que neste sábado (5), Ludmilla, Daniela Mercury e Alinne Rosa agitam o público. Já no domingo (6), é a vez de Ivete Sangalo, Gloria Groove e Babado Novo.

