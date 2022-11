Clube de paraquedismo realiza evento do esporte na Praia do Forte

Foto: Divulgação

O Clube Skydive Bahia Paraquedismo está promovendo o Boggie Praia do Forte, evento do esporte na realizado na praia em Mata de São João, município da Região Metropolitana de Salvador. O evento acontece entre 2 e 4 de dezembro e 9 e 11 de dezembro.

A programação é aberta ao público e contará com a apresentação do DJ Full Mode na quinta-feira (3), das 16h às 20h. Além do show, os visitantes poderão aproveitar o Restaurante Bahia Bambu, parceiro do evento.

O avião Caravan irá decolar com diversos paraquedistas do Brasil, que irão saltar no céu do litoral baiano. Mais informações sobre o evento podem ser adquiridas através do telefone (71) 99600-8027 / 99408-0020.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.