A CNN é uma empresa de canais por assinatura com uma programação de 24 horas. A companhia atua nas multiplataformas digitais de rádio, redes sociais, site e tv e os seus conteúdos alcançam cerca de 30 milhões de pessoas todos os meses. Neste momento, a empresa está em busca de novos talentos para fazer parte da equipe em São Paulo.

CNN abre vagas de emprego em São Paulo; veja os cargos

Trata-se de uma empresa brasileira que tem como objetivo transmitir um serviço de qualidade aos seus ouvintes. A companhia cresce cada dia mais, isso significa que as oportunidades de emprego crescem junto dela. Diante disso, a CNN busca por profissionais qualificados que atuem com seriedade.

A companhia acredita que a tarefa de transmitir informações é de extrema importância para a sociedade. Por isso, as vagas a seguir são para aqueles que pensam como a empresa e atuam com responsabilidade. A CNN oferece aos seus colaboradores uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho e vários benefícios. Confira.

Analista de BI – São Paulo;

Consultor de Cultura e Gente – São Paulo;

Analista de Remuneração e Custos – São Paulo;

Especialista Cyber Security – São Paulo;

Analista de Facilities – São Paulo.

Veja também: Grupo Pardini abre vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas ofertadas pela empresa, basta seguir as orientações no site 123 empregos. Em seguida, selecionar a oportunidade de interesse e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.