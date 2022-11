CNPJ para empresa de marketing digital: veja como abrir

Você está pensando em abrir uma empresa em um ramo promissor o de marketing digital? Se você atua na área, e possui este pensamento, acompanhe a leitura deste artigo. Hoje, nós vamos te explicar tudo sobre como abrir um CNPJ para empresa de marketing digital.

Quais são as profissões que envolvem o segmento de marketing digital?

O marketing digital é a profissão do momento, que está em pleno crescimento. Assim, evolve profissionais qualificados em:

Infoprodutos;

Coprodutores;

Gestores de Tráfego;

Afiliados digitais;

Social media;

Agências de lançamento de produtos.

Muitas outras profissões podem ser incluídas no marketing digital, uma vez que o mercado está em ascensão e outros profissionais podem estar surgindo a todo momento.

Como abrir empresa MEI para atuar no marketing digital?

A maioria das empresas de marketing digital que estão abrindo, está utilizando o formato de MEI para o negócio. É específico para profissionais autônomos, que possuem baixo faturamento. Essa opção tem possibilidade de emissão de notas fiscais e permite ao profissional ficar regularizado diante da Receita Federal.

Mas atenção, existem algumas atividades da área que não tem permissão para atuar como MEI, e muitas vezes, o faturamento não condiz com a realidade do mercado. Assim, preste atenção se a atividade realizada está entre as categorias permitidas.

Qual CNAE é permitido para empresas de marketing digital?

Consultado as atividades do CNAE, não é possível identificar somente um código para atender todos os tipos de negócios de marketing digital. Assim, o código utilizado deverá atender aos serviços ofertados.

Veja então, quais são os códigos e as atividades para cada serviço oferecido:

Em caso de o profissional atuar como infoprodutor e coprodutor:

8599-6/04: treinamento e desenvolvimento;

5811-5/00: editor de livros virtuais;

4761-0/01: comércio varejista de e-books.

Se o profissional atuar como afiliado digital:

7490-1/04: intermediação de negócios.

Em caso de o profissional atuar como agência de lançamentos, social media e gestor de tráfego:

7311-4/00: agências de publicidade.

Qual é o custo para abrir uma empresa de marketing digital?

Quando o pensamento é abrir uma empresa de marketing digital, é preciso considerar os custos para a abertura, além de constatar em quanto tempo a empresa estará aberta.

Assim, respondendo incialmente a 2ª pergunta: é possível fazer a regularização completa da empresa num período entre 10 e 15 dias.

Quanto à 1ª pergunta: a resposta é depende da cidade em que sua empresa será aberta. Mas os custos envolvem:

Pagamento de serviços contábeis;

Adquirir um certificado digital;

Taxa cobrada pela Junta Comercial da cidade.

Como abrir uma empresa de marketing digital?

Para obter o CNPJ de uma empresa de marketing digital é preciso seguir no passo a passo indicado:

1º Passo: Fazer a contratação de serviços contábeis

Contratar serviços contábeis especializados é um primeiro passo, e quem sabe o mais importante. Pois, é possível contar com ele para receber informações adequadas além de realizar os trâmites burocráticos que envolvem as seguintes áreas: contabilidade, fiscal, folha de pagamento e organização financeira.

Mas lembre-se de que no caso do MEI, não há obrigatoriedade de se ter um contador.

2º Passo: Reúna todos os documentos necessários para entrega ao serviço de contabilidade

Todos os documentos elencados servirão para as exigências da Receita Federal e da Junta Comercial. São eles:

Primeiramente, RG e CPF;

Comprovante de residência;

Carnê ou boleto do IPTU do local em que será aberta a empresa;

Contrato Social (em caso de existência de sócios) ou Requerimento de Empresário (em caso de empresa individual);

Certificado digital e-CPF e e-CNPJ.

3º Passo: Obter os documentos necessários para empresa de marketing digital

Todos os documentos serão encaminhados e entregues pela empresa de serviços contábeis. São eles:

CNPJ;

Inscrição Estadual e Municipal;

Licenças necessárias e Alvarás.

Tenha atenção ao fato de que sua empresa só poderá estar atuando de maneira formalizada, a partir da emissão destes documentos, que não deve demorar mais do que 10 ou 15 dias. Antes disso, não abra a empresa, pois irá correr o risco de fiscalização e você poderá se complicar, principalmente com a Receita Federal.

Não é difícil estar formalizado como empresa e poder emitir nota fiscal. Assim, é possível aumentar o leque de clientes e estar atuando diretamente com empresas.

Uma empresa de marketing digital neste momento do mercado é de extrema importância para a sociedade, e principalmente, para ajudar outras empresas, a crescerem no ambiente digital de maneira sustentável. Saiba que sua maneira de atuação no mercado, é a que mais cresce no Brasil atualmente.