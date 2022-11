Cobrador de ônibus é baleado em tentativa de assalto em Salvador

Foto: Divulgação

Um cobrador de ônibus de 34 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto no início da tarde desta quarta-feira (30), na região do Dique do Tororó, em Salvador.

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a vítima fazia a primeira corrida do dia quando aconteceu o crime. O cobrador, que foi identificado como Fábio dos Santos, foi atingido na perna. O coletivo fazia a linha Jardim cajazeiras x Lapa.

Após o ataque, o rodoviário foi socorrido e levado para o Hospital Teresa de Lisieux. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Não há registro de outras vítimas.

O suspeito do crime fugiu e, até a última atualização desta reportagem, não havia sido encontrado. Policiais civis e militares buscavam pelo criminoso. Ainda não há informações sobre a identidade do homem.

Em nota, a polícia informou que imagens de câmeras instaladas na região do crime estão sendo analisadas e imagens do circuito interno de segurança do coletivo já foram solicitadas.

O caso é apurado pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Policiais estão na unidade de saúde para ouvir a vítima e testemunhas.

