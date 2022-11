A Coca-Cola é uma produtora de bebidas em todo o mundo. No Brasil, a companhia conta com várias empresas parceiras para a distribuição de seus produtos. Como por exemplo a Solar. Atualmente, a marca está divulgando novas vagas de trabalho no país. Confira, a seguir.

Coca-Cola abre novos EMPREGOS pelo Brasil

A Coca-Cola deu início em suas atividades no ano de 1886, desde então a empresa cresce cada dia mais. No Brasil, sua história começou há mais de 8 décadas e atualmente é um grande sucesso entre os brasileiros.

A companhia está à procura de novos profissionais para se tornar um colaborador e complementar ainda mais o sucesso dos seus resultados. As vagas, a seguir, são para aquelas pessoas que veem um desafio como uma nova oportunidade e tem a pretensão de crescer no mercado e ambiente de trabalho agregando positivamente na empresa.

Analista Comercial – Jaboatão das Guararapes/PE;

Cientista de Dados – Fortaleza/CE;

Jovem aprendiz na área administrativa- São Luís / MA;

Desenvolvedor de Mercado – Maceió/AL;

Assistente de Entrega – Ilhéus;

Manobreiro – Manaus/AM;

Auxiliar de Expedição – Bahia;

Motorista Carreteiro – Belém/PA;

Auxiliar de Produção – Várzea Grande/MT;

Operador de Empilhadeira – Maceió/AL;

Analista de marketing – Ceará;

Promotor de Vendas – Ariquemes/RO;

Motorista de Entrega – Mato Grosso do Sul;

Operador de Execução e Vendas – Porto Seguro.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas anunciadas, basta seguir as instruções disponíveis no site 123 empregos. Logo depois, selecionar a oportunidade de interesse e enviar um currículo para a empresa analisar.

