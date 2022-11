Coco Bambu abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

Coco Bambu é uma empresa que atua no segmento de gastronomia e é considerado um dos melhores restaurantes do Brasil. A companhia está presente no mercado há mais de três décadas. Para dar continuidade em suas atividades, neste momento, a empresa está divulgando novas chances de emprego. Confira.

Coco Bambu é um restaurante especializado em frutos do mar e possui um amplo portfólio com uma grande variedade de refeições e bebidas. A empresa está recrutando novas pessoas para se tornar um colaborador e agregar positivamente no sucesso dos seus resultados.

Mais do que apenas um restaurante, o Coco Bambu faz parte da vida e de várias histórias dos brasileiros. Desde sua fundação a empresa tem levado qualidade e excelência em seus produtos e para dar continuidade a esse legado, a companhia está divulgando novas vagas de trabalho. Confira.

Ajudante de Cozinha – São Paulo;

Barista – Ceará;

Almoxarife – Ceará;

Chefe de Bar – São Paulo;

Açougueiro – São Bernardo do Campo;

Controlador de Acesso – Ceará;

Analista de Recurso Humanos – Rio Grande do Sul;

Coordenador de Delivery – Botafogo/SP;

Assistente de Eventos – São Paulo;

Garçom – Piauí;

Atendente de Delivery – São Paulo;

Operador de Caixa – Paraná;

Recreador – Bahia;

Técnico em Nutrição – Distrito Federal.

Veja também: Americanas abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas seguir as instruções apresentadas no site 123 empregos e enviar um currículo para o análise da empresa.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos processos seletivos de grandes empresas pelo 123empregos!