Codesal alerta para deslizamentos de terra em Salvador

Foto: Codesal

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu neste sábado (26), um alerta para possibilidade de deslizamentos de terra na capital baiana em decorrência da previsão para o fim de semana que é de chuva.

De acordo com o boletim meteorológico da Codesal, um ciclone se intensificou na região Sul/Sudeste do Brasil e reduziu a intensidade do sistema meteorológico que atua na região próxima a Salvador.

No entanto, a cobertura de nuvem segue alta sobre a capital baiana, o que pode resultar em uma intensificação do sistema a qualquer momento do dia, ocasionando chuvas.

Para este sábado (26), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamentos de terra. A temperatura pode variar entre 23ºC (mínima) e 28ºC (máxima).

A Codesal informa ainda que permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências também podem ser acompanhadas em tempo real no link da Codesal.

