Codesal emite alerta de alagamentos e deslizamentos em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Salvador deve ter tempo chuvoso nesta segunda-feira (28). A previsão é de até 80% de chances de chuva, o que fez com que a Defesa Civil da capital (Codesal) emitisse um alerta de alagamentos e deslizamento. Em casos de emergências, as solicitações de atendimento são gratuitas pelo 199.

Nas últimas seis horas, a Codesal contabilizou oito ocorrências em Salvador. Entre elas, houve registros de desabamentos, alagamento de um imóvel e deslizamentos. No final de semana, mais de 50 solicitações foram registradas.

O maior índice de chuva ocorreu nos bairros da Fazenda Grande do Retiro com 17mm, Boca do rio com 16mm, Cabula 15,9mm, durante a madrugada.

A previsão é que na terça-feira (29) o tempo fique mais estável, com a chance de chuva diminuindo para 60%, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As mínimas podem chegar a 23°C e as máximas a 28°C.

