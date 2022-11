Codesal pede que 13 famílias evacuem casas

Foto: Reprodução / TV Bahia

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) pediu que 13 famílias deixam as casas onde moram após risco de desabamento de um prédio no bairro de Pau Miúdo, em Salvador.

O imóvel foi vistoriado no sábado (19) e domingo (20). Na segunda (21), o proprietário do prédio foi identificado para fazer reparos na estrutura do empreendimento.

As 13 casas ficaram no entorno do prédio e correm risco de serem atingidas em caso de desabamento.

