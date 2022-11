Coelba oferece desconto nas contas de energia em atraso

Foto: Divulgação

Clientes com faturas de energia em aberto podem obter condições especiais para quitação de contas de energia. A Neoenergia Coelba realiza, entre os dias 23 e 29 de novembro, a campanha Best Week, com desconto inédito de até 60% nas contas com atraso superior a 90 dias.

A ação, que será totalmente digital, é destinada aos clientes residenciais (incluindo as famílias inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica), comerciais e rurais da distribuidora.

Para os clientes que atendem aos requisitos da negociação (faturas vencidas acima de três meses), haverá isenção total de multas, juros e correção monetária. Além disso, os consumidores que estiverem com contas vencidas há mais de um ano, terão adicionalmente à isenção de juros, multas e correção monetária, o desconto de 25% no valor da fatura.

Para isso, o cliente terá que realizar o pagamento por meio do link https://neoenergiacoelba.negocieonline.com.br/promo, através do PIX ou cartão de crédito, e o saldo devedor poderá ser dividido em até 21 parcelas.

A Neoenergia também firmou uma parceria com a plataforma RecargaPay. A partir do pagamento pelo aplicativo, através de cartão de crédito, o cliente terá R$ 20 de desconto. Esse benefício é válido para uma fatura por CPF, para novos usuários do aplicativo, no primeiro pagamento. Para receber esse desconto o cliente instalar o aplicativo RecargaPay, seguir as instruções do APP usando o cupom NEO20.

