Colega de trabalho bagunceiro: Como lidar?

No dia a dia, nem sempre é fácil lidar com um colega de trabalho bagunceiro. Nós podemos nos sentir cansados de ter que “correr atrás” de uma arrumação que, na prática, nem é nossa. Porém, como colega, podemos dar feedback, visando melhorar o comportamento que ocorre no ambiente de trabalho, ainda mais se ele tem atrapalhado o nosso desempenho no dia a dia.

Além disso, outras medidas podem ser colocadas em prática. A seguir, descrevemos algumas delas. Continue lendo.

Como lidar com um colega de trabalho bagunceiro?

Um colega de trabalho bagunceiro pode atrapalhar a rotina e o desempenho de qualquer pessoa. A falta de compromisso com a organização pode resultar em atrasos nas entregas, equívocos nos serviços prestados, e assim por diante.

Por isso, trouxemos quatro pontos que podem ser levados em conta nessas situações:

1. Impor limites de espaço

O que diz respeito ao seu trabalho, como materiais, mesa, computador e afins, é seu. O que diz respeito ao trabalho do outro, é dele.

Se o seu colega de trabalho bagunceiro está atrapalhando a sua mesa, a sua organização e a sua rotina, é preciso impor limites. Por exemplo, se ele é responsável por trazer os relatórios até você, mostre onde esses papéis devem ser colocados. Imponha esse tipo de limite.

Se a sua mesa é compartilhada e o seu colega deixa lixo e bagunça nela, converse francamente. Diga que o seu espaço é o X e deixe claro que não quer que objetos e que a bagunça invada a “sua parte”.

Lembrando que você não precisa ser grosseiro para impor limites, mas ser sincero e bancar a sua posição é importante para não permitir que o outro “passe por cima”.

2. Feedback franco

Se o seu colega de trabalho bagunceiro está atrapalhando o desempenho do time, com atrasos nas entregas, e-mails confusos, perda de documentos digitais e afins, converse francamente.

Um feedback sincero e crítico precisa acontecer. Afinal, a pessoa pode ter determinada postura por nunca ter percebido que tal comportamento tem sido negativo.

3. Usar canais de comunicação para solicitar alguma ação

Usar os canais oficiais de comunicação para manter as solicitações organizadas também é importante.

Isto é, se você sabe que o seu colega de trabalho é bagunceiro, evite solicitar coisas importantes a ele no meio do corredor da empresa. Embora isso possa até acontecer, não se esqueça de enviar uma solicitação oficial por e-mail, por exemplo.

Uma pessoa desorganizada pode, simplesmente, alegar que você não pediu algo. Por isso, manter tudo documentado pode evitar “dor de cabeça” mais tarde.

4. Conversar com a liderança

Infelizmente, nem todo colega de trabalho bagunceiro muda o seu comportamento com base em uma conversa franca. Sendo assim, talvez seja necessário sinalizar a liderança se a desorganização alheia tem atrapalhado os seus resultados no trabalho.

Essa atitude é genuína, afinal, se você quer executar a sua parte, mas não consegue por conta da bagunça alheia, a liderança precisa saber para tomar as medidas cabíveis. Você não precisa resolver tudo sozinho.

Apenas escolha as palavras certas para se comunicar com a liderança, sem o tom de “xingar” o seu colega.