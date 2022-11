Colega de trabalho com mau cheiro: O que fazer?

Lidar com um colega de trabalho com mau cheiro é um grande desafio. Não é o tipo de situação que sentimos total liberdade para dar um feedback sincero, convenhamos… Porém, ainda assim é importante ser franco com o colega se quiser criar uma atmosfera mais positiva para todos, livre de comentários pelas costas, piadinhas e mal-estares por conta da situação.

Sendo assim, convidamos você para acompanhar este texto e ver as dicas e considerações que separamos para você. Veja se elas fazem sentido na hora de você comunicar o seu colega de trabalho sobre a situação delicada. Acompanhe!

Como lidar com um colega de trabalho com mau cheiro?

Na hora de lidar com um colega de trabalho com mau cheiro é importante ser empático, paciente e delicado. Às vezes, o problema de mau cheiro pode estar associado a questões de saúde, portanto, cuidado com os comentários que serão feitos.

Outro ponto muito importante que deve ser considerado é o fato de não dizer ao colega que “todo mundo está comentando isso”, pois pode deixá-lo mais envergonhado e desconfortável. Sendo assim, é preciso ser direto, de forma empática e delicada, imaginando como você gostaria de receber esse tipo de feedback.

Abaixo apresentamos considerações que partem dessas premissas:

1. Chame-o para uma conversa particular

Jamais faça comentários sobre a situação em um local onde há circulação de pessoas. O ideal é marcar uma conversa em um ambiente particular, para que a outra pessoa não venha a se sentir mal com a situação. Até porque o desconforto e o constrangimento já existirão, então, reduzi-los, tendo a conversa em um ambiente particular, é um bom caminho.

2. Deixe claro que a conversa pode ser constrangedora

Antes de falar do que se trata, deixe claro que a conversa será, provavelmente, constrangedora. Assim, a pessoa pode se preparar para a situação, ficando mais atenta ao que você tem a dizer.

Diga também que o motivo da conversa é que você está ali para auxiliar o indivíduo, desejando o melhor para ele, e que por mais que a situação seja constrangedora, em hipótese alguma você deseja maltratá-lo.

3. Apresente um elogio sincero

Depois de iniciar a fala deixando claro que será constrangedor, comece elogiando. Porém, elogie de forma sincera. Você pode dizer que percebe a dedicação que a pessoa tem com o trabalho e o quanto ela preza por uma atuação qualificada, desde que isso seja verdade.

4. Fale sobre a situação de forma empática

Seguido do elogio, fale de forma sincera, tranquila e empática o que você tem a dizer. Algo como “Tenho percebido um pouco de mau odor de suor, mau hálito, chulé – ou o que for – nos últimos tempos. Está acontecendo alguma coisa? Será que podemos pensar um pouco sobre a rotina de autocuidado?”

Dizer exatamente qual é o motivo do mau odor é importante, pois se você for vago, a pessoa – que talvez não tenha consciência da situação -, tentará mudar hábitos que não estão ruins, persistindo o mau cheiro.

Por isso, na hora de lidar com um colega de trabalho com mau cheiro, tente ser direto, mas sempre de uma forma gentil, mostrando espaço para a pessoa falar sobre a situação e, juntos, vocês pensarem em alternativas.

Boa sorte!