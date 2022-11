Colégio Vieira oferece 80 vagas gratuitas para ensino médio

Foto: Divulgação

O Colégio Antônio Vieira oferece, até o dia 16 de novembro, 80 vagas para as turmas de Ensino Médio Noturno 2023. O programa é gratuito e atende às solicitações de famílias feitas pela Associação Antônio Vieira, entidade beneficente de assistência social.

O curso, desenvolvido pelo próprio colégio, funcionará durante à noite. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, através do site do oficial da instituição.

Os interessados também encontram no site do Vieira, o edital com todas as informações sobre os pré-requisitos necessários para participar do processo seletivo.

