Com gol de Casemiro, Brasil vence Suíça e se classifica

A seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0, com golaço de Casemiro, aos 41 do segundo tempo. Com o resultado, o Brasil garantiu classificação antecipada para as oitavas de final.

O Brasil entra em campo na sexta-feira (2), às 16h, contra Camarões, para esse encerrar a fase de grupos da Copa.

O jogo

Na primeira metade do primeiro tempo, as duas melhores de chance foram com Richarlison. O camisa 9 foi acionado já direita, e tentou encontrar Vini Jr na área, mas o defensor suíço apareceu para colocar para lateral.

Logo depois, Fred tocou para Richarlison, que saiu na frente do gol, mas foi desarmado na hora da finalização. Aos 18, Paquetá chegou à linha de funda pela esquerda e colocou a bola na área por baixo. Por pouco, Richarlison não chega para finalizar.

A melhor chance do primeiro tempo foi com Vini Jr. Após a lançamento de Raphinha, o atacante do Real Madrid desperdiçou chance clara na frente do goleiro.

Enquanto isso, a Suíça, mais preocupada em se defender, não trouxe susto para Alisson.

No segundo tempo, Tite colocou Rodrygo no lugar de Paquetá. Vini Jr chegou a abrir o placar, após passe de Casimiro, mas Richarlison estava impedido na origem do lance.

Aos 41 do primeiro tempo, Casemiro abriu o placar com um golaço, após Rodrygo, que entrou no lugar de Paquetá, ajeitar para o volante.

