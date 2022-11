Com Ivete Sangalo, abertura do Carnaval de Salvador será transmitida pela Globo

Foto: Reprodução/Youtube

O retorno do Carnaval de Salvador em 2023 vai começar em grande estilo. A abertura da folia baiana, comandada por Ivete Sangalo, vai ser transmitida pela TV Globo. As informações são do Alô Alô Bahia.

O desfilo de trio sem cordas de Ivete intitulado “Pipoca da Ivete”, assim como o programa comandado pela cantora aos domingos, passará em rede nacional.

A apresentação está marcada para a quinta-feira de carnaval e acontece no circuito Barra/Ondina. A produção fica por conta da IESSI, empresa que administra a carreira da artista.

Recentemente a cantora revelou já ter duas músicas prontas para lançar próximo ao carnaval. “Meu amor, não contente com uma música eu já tenho é duas prontas pro carnaval. Deixe com mainha que mainha tá no grau da Bahia, deixe comigo”, disse a cantora.

“Avemaria, eu tô doida que chegue a hora desse carnaval, expectativa máxima. Cês sabem que eu nunca toquei ‘O Mundo Vai’ em cima do trio no carnaval, nunca toquei ‘Lá Vem Ela’”, continuou Ivete Sangalo. Logo depois, a cantora relembrou que “O Mundo Vai” foi cantada na folia baiana.

