Com Léo, Xanddy e Parangolé, ‘Encontro’ é adiado em Salvador

O ‘Encontro’, show que conta com o trio Léo Santana, Tony Salles (comandante do Parangolé) e Xanddy Harmonia foi adiado em Salvador. O evento seria realizado no dia 2 de dezembro, no Parque de Exposições.

De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais pela produção do show, o evento teve de ser suspenso por causa da partida do Brasil na Copa do Mundo deste ano. O comunicado também informa o procedimento que o público que adquiriu os ingressos deve fazer para ter o dinheiro de volta. Leia abaixo:

“Por questões estratégicas devido à Copa do Mundo, a Salvador Produções informa que o evento “O Encontro”, que aconteceria no dia 03 de dezembro, no Parque de Exposições com Xanddy Harmonia, Parangolé e Léo Santana, será adiado e uma nova data será informada posteriormente. Para ingressos adquiridos nos pontos de vendas dos shoppings, os reembolsos começarão na segunda feira (7). Basta ir ao local com o(s) ingresso(s) para ter a compra estornada”.

“Para as compras on-line efetuadas através do site boratickets.com.br serão canceladas automaticamente num prazo de até 72h. Não é necessário solicitar via e-mail. O prazo para cancelamento não contempla o crédito na fatura do cartão utilizado, pois isso depende exclusivamente do banco emissor do cartão, sem qualquer gerência do organizador ou da Bora Tickets, podendo levar até 60 dias a depender da data de fechamento da fatura”.

“Pedidos pagos via pix levam até 15 dias para terem o valor restituído à conta corrente pagadora. Não é necessário enviar chave pix para reembolso, o estorno ocorrerá de forma total e inclui taxas e juros porventura pagos. Para consultar se o seu pedido foi cancelado, acesse sua área de clientes na sessão ‘meus ingressos’”.

