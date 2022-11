Com recursos da tarifa de energia, Programa Penedo Mais Iluminada amplia iluminação com LED na cidade e na zona rural

Trabalho executado por meio da Sipe tem parceria do consórcio CIGIP

Secom PMP

A Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) está ampliando a eficiência energética no município. Com recursos da CIP, popular tarifa de energia, o governo Ronaldo Lopes destina mais de um milhão de reais (R$ 1.096.532,00) para o serviço essencial.

A compra de 1.501 luminárias de LED e demais equipamentos para a rede de iluminação pública é feita com os recursos do imposto que torna Penedo mais segura e melhor iluminada, trabalho que tem parceria do CIGIP (Consórcio Público para Gestão da Energia Elétrica e Serviços Públicos).

O mais recente investimento foi celebrado nessa quinta, 03, pelo Superintendente da SIPE, Ricardo Araújo, com representantes do consórcio intermunicipal durante agenda de trabalho acompanhada pelo técnico e coordenador da Sipe, Everaldo Passos.

Com a evolução do Programa Penedo Mais Iluminada, mais 57 localidades receberão as melhorias planejadas por Ronaldo Lopes, inclusive na zona rural. Cerca de 85% dos povoados já foram beneficiados e os demais serão contemplados conforme a entrega das compras do material pelos fornecedores.

A SIPE também já instalou três subestações de energia em escolas da rede pública municipal para atender a climatização das salas de aula, auditórios, biblioteca, laboratórios e setores da administração.

Ricardo Araújo informa que mais duas subestações serão colocadas – uma na Creche Vovó Judith e a outra na Escola Costa Mangabeira – e destaca ainda o projeto específico para a orla de Penedo, com nova iluminação e equipamentos para toda a extensão do cais ribeirinho, incluindo o porto das balsas.

“Nós também estamos ampliando a rede para atender a nova sede do Ministério Público em Penedo e a segunda creche do Programa CRIA, duas obras em andamento na parte alta da cidade”, acrescenta o gestor da SIPE.

Os avanços em iluminação pública e eficiência energética em Penedo são comprovados pelo feedback da população penedense que aprova a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes.

“Hoje nós não somos mais cobrados por reposição de lâmpadas, como ocorria antes da criação da SIPE. O que nos pedem agora é lâmpada de LED”, finaliza o Superintendente Ricardo Araújo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP