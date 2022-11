‘Com saudades do meu nenezinho’, desabafa Andressa Urach

Foto: Reprodução/Youtube

A ex-participante de “A Fazenda”, Andressa Urach apareceu em novo vídeo, publicado no canal do Youtube, após receber alta de uma clínica psiquiátrica por conta de um suposto “surto psicótico”.

Emocionada, a modelo relatou estar com saudade de Léon, filho caçula com o ex-marido Thiago Lopes. Andressa recebeu alta médica no dia 20 de novembro.

“São nove horas da noite. Até pensei em ligar para a minha ex-sogra para falar com o Leonzinho, mas acho que a essa hora ele está dormindo. Estou com saudades do meu nenezinho, bastante”, iniciou.

A influenciadora ainda relatou que a mãe, que está ao lado dela desde a alta, “fez comida deliciosa para mim. Arroz, feijão, frango, batata com carne moída e salada de beterraba, chuchu. Vou jantar e dormir, que amanhã é um novo dia”, finalizou.

O ex-marido de Andressa Urach foi o responsável por comunicar a internação da modelo, no dia 13 de novembro. Ele afirmou que ela teria tentado oferecer o filho mais novo para um sacrifício após ter um delírio psicótico místico.

“Na noite da madrugada de sábado a Andressa teve um surto psicótico aqui em casa, foi um episódio bem assustador. Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar”, disse.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.