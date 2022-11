Com slogan provocador, Qatar diz que agora é tudo!

Foto: Reprodução / Instagram Fifa World Cup

Ao longo de quase 100 anos, as edições das Copas do Mundo foram ganhando novos formatos, logotipos, cartazes oficiais, mascotes, álbuns de figurinhas, músicas-tema e slogans. Para o evento que acontece no Qatar dentro de alguns dias, a organização do evento, em conjunto com a Fifa, escolheu a expressão em inglês “Now is All”, que em tradução livre significa “Agora é Tudo”, para marcar a edição de 2022.

De acordo com a organização, o slogan oficial “Now is All” procura celebrar o momento em que o tempo parece parar e o mundo prende a respiração. “Quando os pulsos aceleram e todas as emoções e experiências que levaram ao Agora se conectam, vivemos nosso sonho, realizamos nosso destino e somos donos do momento”, explica a Fifa a respeito do slogan escolhido.

Se vai ser exatamente assim, ainda não dá para saber até porque, entre o que é proposto pelo slogan e o que acontece na realidade da Copa do Mundo, há um vasto universo de sensações e variáveis. Segundo o ex-secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, o slogan oficial é o resultado de um esforço conjunto entre o país-sede e o mundo do futebol para encontrar uma mensagem unificadora que represente o toque único que o anfitrião oferecerá ao Mundial.

Para relembrar, na Copa do Mundo do Brasil, de 2014, o slogan utilizado foi “Juntos num só Ritmo” e evidentemente se encaixou perfeitamente com o que se viu pelos estádios e nas ruas, apesar do fracasso brasileiro em campo. Pode-se dizer, sem medo de errar, que com base na ideia central do ‘ritmo’, o futebol uniu brasileiros e visitantes estrangeiros no país e no exterior em torno de uma celebração colorida e vibrante em um compasso exclusivamente brasileiro, com a cadência da união e da diversidade, da inovação, da natureza, do futebol e da cultura.

Um slogan que também se mostrou muitíssimo acertado foi o do Campeonato Mundial de Futebol na Alemanha de 2006 – “O Mundo entre Amigos”. Um estudo mostrou que muitos turistas afirmaram ter revisto a imagem de sisudos e introvertidos que tinham dos alemães e que a grande maioria manifestou o desejo de retornar ao país em outra ocasião. O comportamento festivo e hospitaleiro da população local foi fundamental também para o aumento da autoconfiança dos próprios alemães, que voltaram a se reunir como um só povo em um mesmo país, após mais de 45 anos de separação entre alemães ocidentais e orientais e há apenas 15 de uma difícil reunificação.

Mas se um slogan já parece algo até demais para quem aguarda ansiosamente pelos jogos, aguarde para os próximos dias a divulgação das frases que estarão estampadas nos ônibus que levarão as 32 delegações aos estádios no Mundial do Qatar.

Haja slogan!

