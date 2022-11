Com Wesley Safadão e Thiaguinho, Arena Brasil Marina divulga datas dos shows

Foto: Divulgação / Potência Music e Reprodução/Instagram

O torcedor vai ter mais uma opção para curtir os jogos do Brasil durante a Copa do Mundo com muita música. Entre os dias 24 de novembro de 18 de dezembro a Arena Brasil Marina promove uma temporada de shows nos dias dos jogos.

Participam do evento nomes como Wesley Safadão, Thiaguinho, Timbalada, MC G15, Rafa e Pipo, É O Tchan, Alexandre Peixei, Daniel Vieira, Felipe Pondé e Jonas Esticado.

Os ingressos já estão à venda por meio do Ticket Master e custam a partir de R$120. Quem quiser participar de mais de um dia possui a opção de passaporte para três dias, por $320, ou cinco dias, por R$580.

Confira a programação:

24 de novembro – Timbalada, Rafa e Pipo, Alexandre Schinitman

28 de novembro – Fica Comigo, Make u Sweat, Alexandre Peixe

2 de dezembro – Jonas Esticado, É O Tchan, MC G15

Oitavas de final – Thiaguinho, DJ Cereja, Tico

Quartas de final – Wesley Safadão, Danniel Vieira, Felipe Pondé

A arena será montada no estacionamento superior da Bahia Marina e contará com mais de 50 metros quadrados de LED, além de cenografia e efeitos especiais.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.