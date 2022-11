Comércio de Feira de Santana terá esquema especial nos jogos do Brasil

Foto: Reprodução

O comércio de Feira de Santana, cidade a 100km de Salvador, vai ter um esquema especial para os dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar. O acordo foi feito na última quinta-feira (17), entre os presidentes dos sindicatos do comércio e dos empregados.

Ficou definido que nos dias dos jogos da seleção, os shopping irão parar de funcionar apenas no momento da disputa. Após a finalização do jogo, as lojas serão reabertas e o funcionamento voltará ao normal.

Já o comércio de rua fechará mais cedo, às 15h, nos dias que os jogos da seleção ocorrerem no horário das 16h.

Também ficou acordado que durante o funcionamento do comércio no período da Black Friday e do Natal, em dias específicos, os estabelecimentos fecharão mais tarde para o público ter mais tempo de fazer as compras.

Além disso, os horários de funcionamento podem ser alterados caso a seleção brasileira passe de fase na Copa do Catar.

24/11 – quinta-feira

Brasil x Sérvia

Shoppings fecharão às 15h30 e serão reabertos às 18h30

25/11 e 26/11 – sexta-feira e sábado

Black Friday

Shoppings abrirão às 9h e fecharão às 23h

28/11 – segunda-feira

Brasil x Suíça

Shoppings fecharão às 12h30 e serão reabertos às 15h30

01/12 – quinta-feira

Funcionamento das 9h às 22h

02/12 – sexta-feira

Brasil X Camarões

Shoppings fecharão às 15h30 e serão reabertos às 18h30

04/12 – domingo

Funcionamento de 9h às 20h

05/12 a 10/12

Funcionamento de 9h às 22h

11/12 – domingo

Funcionamento das 9h às 20h

12/12 a 17/12 – segunda a sábado

Funcionamento de 9h às 23h

24/12 – sábado, véspera de Natal

Funcionamento de 9h às 18h

Confira os horários de funcionamento do comércio:

24/11 – quinta-feira

Brasil x Sérvia

Funcionamento até 15h

25/11 e 26/11 – sexta-feira e sábado

Black Friday

Funcionamento até 20h

28/11 – segunda-feira

Brasil x Suíça

Comércio fechará às 12h e será reaberto às 16h

Funcionamento será até 20h

29/11 a 01/12 – terça a quinta-feira

Funcionamento até 21h

02/12 – sexta-feira

Brasil X Camarões

Funcionamento até 15h

03/12 – sábado

Funcionamento até 17h

04/12 – domingo

Funcionamento de 9h às 15h

05/12 a 09/12 – segunda a sexta-feira

Funcionamento até 20h

10/12 – sábado

Funcionamento até 17h

11/12 – domingo

Funcionamento de 9h às 15h

12/12 a 16/12 – segunda a sexta-feira

Funcionamento até 20h

17/12 – sábado

Funcionamento até 18h

18/12 – domingo

Funcionamento das 9h às 17h

19/12 a 23/12 – segunda a sexta-feira

Funcionamento até 21h

24/12 – sábado véspera de Natal

Funcionamento até 16h

