Comitê da Ufba recomenda máscara em ambientes fechados

Foto: Divulgação

O Comitê de Assessoramento da Covid-19 na Universidade Federal da Bahia (Ufba) recomenda, em documento publicado na quarta-feira (16), o uso de máscara em ambientes fechados devido ao avança da variante da Covid-19, a BQ.1, derivada da Ômicron.

“É fundamental manter o uso de máscara de proteção facial para realização de atividades presenciais em espaços fechados e/ou quando houver aglomeração, assim como as pessoas com 60 anos e mais ou com comorbidades, imunossuprimidos e gestantes devem usar continuamente esta proteção”, diz o comunicado.

O comitê faz uma análise do avanço da variante BQ.1, em todo país, para argumentar pelo uso de máscara. “Supõe-se que haverá crescimento da circulação viral nas próximas semanas ou meses, substituindo os tipos que predominam, como já ocorreu anteriormente”, diz o início do documento, sobre a circulação da variante no Brasil e em outros países.

O grupo pontua, no entanto, que a situação da Covid na Bahia e em Salvador apresenta estabilidade em semanas recentes, mas que houve um aumento no número de pessoas internadas em leitos de UTI covid.

Por fim, a instituição recomenda que as pessoas que apresentem sintomas gripais fiquem afastadas de atividades presenciais e busquem orientação do serviço de saúde.

