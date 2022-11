A psicoterapia impacta o trabalho de diversas maneiras. Isso porque, quando pensamos no processo psicoterapêutico, pensamos nele como algo que traz benefícios para as diversas esferas da vida de um sujeito. Isto é, na terapia não é possível focar apenas em “mudanças pessoais”, como se a pessoa tivesse “partes” de si, divididas em áreas diferentes. Somos um ser inteiro, com muitos papéis sociais diversos, sim, mas ainda inteiros.

Por isso, a psicoterapia pode proporcionar efeitos na nossa postura profissional, visão de mundo e outras questões, que discutimos no decorrer deste texto. Acompanhe-nos.

Como a psicoterapia impacta o trabalho?

Como mencionamos, a psicoterapia pode proporcionar diversos efeitos em nossas vidas, de uma maneira geral. Porém, quando pensamos nos efeitos relacionados à rotina de trabalho, podemos considerar pontos como:

1. Autoconhecimento

O autoconhecimento é um dos pilares da psicoterapia, que nos ajuda a “mergulhar” em quem somos, na nossa história de vida, e assim por diante. Somos desafiados a pensar sobre os lados “mais negativos” de nossa existência, no sentido de desvendar quem somos, por que somos de determinadas formas em alguns casos, etc.

Ao mesmo tempo, começamos a enxergar, com mais clareza, os nossos atributos e forças, o que pode servir de base na hora de melhorarmos a nossa atuação no trabalho.

Isso porque, às vezes, temos determinadas habilidades, mas, por falta de confiança nelas, podemos simplesmente deixar as oportunidades passarem.

2. Inteligência emocional

A inteligência emocional pode nos ajudar a detectar as emoções que estamos sentindo, por que estamos sentindo, e como podemos lidar com elas. Além disso, podemos aprender um pouco mais sobre as emoções alheias, reagindo com mais equilíbrio frente aos conflitos e questões relacionadas aos colegas de trabalho e ao chefe, por exemplo.

Portanto, a psicoterapia impacta o trabalho quando passamos a ter uma inteligência emocional mais aflorada.

3. Capacidade de resiliência

A capacidade de resiliência tem um papel muito importante em nossas vidas. Quando conseguimos ser mais flexíveis diante das adversidades, aprendendo a lidar com as mudanças e encontrando novas formas de agir, podemos construir caminhos mais promissores. Sendo assim, a psicoterapia impacta o trabalho pois ela também auxilia na hora de nos tornarmos mais resilientes, inclusive no ambiente corporativo.

4. Aprender a impor limites

Impor limites, especialmente para os colegas de trabalho, pode ser um grande desafio para algumas pessoas. A boa notícia é que com o processo psicoterapêutico é possível aprender a se impor e a se posicionar de modo mais ativo, impedindo que as outras pessoas “façam o que quiser” com nós.

Claro que esse processo não acontece de uma hora para outra, mas é possível atingir com a terapia.

5. Melhora nos relacionamentos interpessoais

Quando começamos a lidar melhor com as nossas emoções, limites, angústias e desejos, podemos aprender a lidar melhor com as outras pessoas. Consequentemente, podemos dizer que psicoterapia impacta o trabalho à medida que vamos melhorando os nossos relacionamentos interpessoais de maneira geral.

Portanto, investir nessa possibilidade é algo que pode enriquecer o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida, inclusive no trabalho. Aposte. 🙂