Como alterar o tamanho da memória virtual do Windows 11 (funcionando)

A memória virtual é um componente crítico que permite remover e armazenar as páginas alteradas usadas com menos frequência da RAM para o disco rígido. Seu PC priorizará a RAM para os processos que você mais usa com essa funcionalidade habilitada. Isso ajudará seu computador a funcionar mais rápido. Seu sistema não ficará sem memória se você usar esta opção. Não é difícil alterar o tamanho da memória virtual no Windows 11 e você pode fazer isso rapidamente. Este artigo irá ajudá-lo a alterar o tamanho da memória virtual no Windows 11.

O que é memória virtual no Windows 11?

Atualmente, os smartphones Android possuem um novo recurso chamado “Expansão de Memória” até 2 GB. O Windows é um sistema operacional moderno e eles ajustaram o software ao longo dos anos para aliviar a carga de recursos. O Windows utiliza a RAM para carregar arquivos de programa, arquivos do explorador de arquivos e outros dados temporários.

Na maioria dos casos, você não precisa se intrometer na configuração porque o Windows, por padrão, a gerencia mantendo o hardware em mente. O software calculará a RAM, o armazenamento e a potência bruta da CPU para liberar os arquivos extras na memória virtual.

O recurso é chamado de “Arquivamento de página” que o Windows está usando para transferir os arquivos do programa no disco rígido para aliviar a carga na RAM. Você pode aumentar a memória virtual de 4 GB para 8 GB, e vale a pena se o Windows não conseguir lidar com a função com eficiência.

Lembre-se, o Windows está sobrecarregando o disco rígido e, se sua máquina tiver uma unidade mecânica mais lenta, não recomendarei aumentar o tamanho da memória virtual. Considere atualizar a RAM e mudar para SDD porque esses dois componentes liberarão o verdadeiro potencial do hardware na máquina. Sim, um SSD e uma RAM física tornarão sua máquina mais suave do que antes, então considere atualizar os componentes internos.

Vamos discutir como você pode alterar o tamanho da memória virtual no Windows 11.

Alterar o tamanho virtual usando as propriedades do sistema

A Microsoft não abandonou a interface tradicional, e é para isso que vamos definir o tamanho da memória virtual. Você precisa de privilégios de administrador para fazer alterações no sistema, então mude para a conta de administrador.

Clique no “janelas” ícone para começar.

Modelo “Painel de controle” na barra de pesquisa e, em seguida, clique em “Digitar” em seu teclado.

Clique em “Sistema e Segurança” para visualizar a nova interface.

Clique em “Veja a quantidade de RAM e a velocidade do processador” disponível em “Sistema” opção.

Clique em “Configurações avançadas do sistema” disponível em “Links Relacionados”.

Clique no “Definições” opção disponível no “Avançado” seção.

Clique no “Avançado” opção para ver mais.

Desmarque “Gerencie automaticamente o tamanho do arquivo de paginação para todos os dispositivos” e selecione a unidade ou partição.

Selecione “tamanho personalizado” em seguida, altere os valores de acordo com o requisito.

Clique em “DEFINIR” então aperte “OK”.

Reinicie sua máquina para aplicar as alterações.

Deixe-me mostrar o cálculo, para que você possa descobrir o tamanho ideal de memória para o arquivamento de páginas.

1 GB = 1024 MB

2 GB = 2048 MB

3 GB = 3072 MB

4 GB = 4096 MB

Altere o tamanho máximo para um valor desejado, como 4096 MB, mas certifique-se de considerar a atualização de SSD e RAM.

Altere o tamanho virtual usando as configurações avançadas do sistema

Deixe-me mostrar outra maneira de aumentar o tamanho virtual de forma mais simples.

Clique no “janelas” ícone para começar.

Modelo “Configurações avançadas do sistema” na barra de pesquisa e, em seguida, pressione o botão “Digitar” chave.

Clique no “Definições” na seção “Avançado”.

Selecione os “Avançado” opção para ver mais.

Desmarque “Gerencie automaticamente o tamanho do arquivo de paginação para todos os dispositivos” e selecione a unidade ou partição.

Clique em “tamanho personalizado” em seguida, altere os valores de acordo com o requisito.

Clique em “DEFINIR” então aperte “OK”.

Reinicie sua máquina para aplicar as alterações.

Altere o tamanho virtual na seção Sobre

Novos usuários do Windows podem ter problemas para acessar o Painel de Controle e as opções de pesquisa. A Microsoft está movendo ferramentas essenciais em Configurações e talvez você não encontre mais a opção no Painel de Controle. Deixe-me mostrar como você pode acessar as opções avançadas na janela Configurações.

Clique no “janelas” ícone para começar.

Modelo “Definições” na barra de pesquisa e clique em “Digitar” em seu teclado.

Role para baixo e clique na opção “Sobre” disponível na seção “Seção”.

Clique em “Configurações avançadas do sistema” disponível em “Links Relacionados”.

Clique no “Definições” opção disponível no “Avançado” seção.

Clique no “Avançado” opção para ver mais

Desmarque “Gerencie automaticamente o tamanho do arquivo de paginação para todos os dispositivos” e selecione o armazenamento desejado.

Clique em “tamanho personalizado” em seguida, altere os valores de acordo com o requisito.

Clique em “DEFINIR” então aperte “OK”.

Reinicie sua máquina para aplicar as alterações.

Alterar o tamanho da memória virtual no Windows 11

Como já discutimos o quão crucial a memória virtual pode ser, vamos discutir como você pode alterar seu tamanho. Abaixo estão as etapas mencionadas para ajudá-lo a alterar o tamanho da memória virtual no Windows 11.

Abra o contexto do seu computador. Você pode fazer isso pesquisando definições no menu Iniciar e, em seguida, abri-lo, ou você pode pressionar o botão Windows + eu combo para abrir as configurações.

Certifique-se de que está no definições seção do sistema. Abra o seção do sistema na barra lateral esquerda, se você ainda não estiver lá.

seção do sistema. Abra o na barra lateral esquerda, se você ainda não estiver lá. Agora no Sistema seção, clique em cerca de, e depois clique em configurações avançadas do sistema. Isso o levará a um avançado guia no propriedades do sistema.

Clique em definições debaixo de atuação. Isso vai abrir opções de desempenho.

Agora vá para o avançado guia no opções de desempenho.

o memória virtual seção está localizada aqui. Em memória virtual, selecione o Mudar opção.

Por padrão, gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação para todas as unidades opção será selecionada. Desmarque-o.

Agora, selecione a partição e, em seguida, selecione o tamanho personalizado opção.

Agora especifique o tamanho inicial, bem como o tamanho máximo em MB. Feito isso, clique em definir. Clique em OK para fechar a janela.

Depois de fazer isso, reinicie o sistema para aplicar as alterações.

O tamanho da memória virtual é exclusivo para todos os dispositivos e não pode ser generalizado. Deve-se usar uma vez e meia a memória total disponível para o tamanho inicial. Considerando que, para o tamanho máximodeve-se usar três vezes a memória disponível para ele.

Depois de fazer isso, o desempenho do seu PC aumentará. Isso permitirá que a RAM armazene aplicativos nos quais você trabalha com frequência, enquanto armazena os aplicativos menos usados ​​na memória virtual.

Memória RAM virtual Windows 11

Além disso, você pode reverter as alterações a qualquer momento, sempre que quiser. Tudo o que você precisa fazer é seguir os passos acima novamente e “marcar” o gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação para todas as unidades, que você desmarcou anteriormente e reinicie o dispositivo.

Mesmo se você tiver muita memória do sistema, não é uma boa ideia desabilitar a memória virtual no Windows 11. Quando você desabilita o arquivo de paginação, alguns aplicativos podem parar de funcionar, alguns recursos do sistema podem não funcionar corretamente e você pode ver algo estranho comportamento.

Palavras finais

Isso conclui o método para expandir o tamanho da memória virtual no Windows 11. Se o desempenho do seu PC for ruim, você poderá alterar o tamanho da memória virtual no Windows 11. Isso sem dúvida ajudará a melhorar o desempenho do seu PC.