Como anda Léo um ano após a morte da mãe?

Marília Mendonça completou 1 ano de morte neste sábado (5), mas o seu legado vai continuar vivo através de suas canções e também através do filho, Léo, que está prestes a completar 3 anos em dezembro deste ano.

A eterna ‘Rainha da Sofrência’ foi vítima de um acidente de avião no ano passado em Caratinga, interior de Minas Gerais. Além da cantora, quatro pessoas também morreram: o produtor baiano Henrique Ribeiro, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto da aeronave Tarciso Pessoa Viana.

Marília morreu aos 26 anos e estava no auge da carreira. Ela estava prestes a estrear uma turnê ao lado da dupla Maiara e Maraisa.

Após o falecimento da mãe, o menino ficou sob a responsabilidade da avó, Dona Ruth Moreira e também do pai, Murilo Huff. Os dois compartilham a guarda da criança e também a criação. A dupla teve o maior cuidado ao revelar o falecimento da mãe ao pequeno. A avó do menino revelou que ele acredita que a mãe tenha virado “uma estrelinha”.

A morte de Marília foi bastante traumática para Léo, que na época tinha 1 ano e 11 meses. Em entrevista cedida ao colunista Leo Dias, em março deste ano, Dona Ruth revelou que o pequeno desenvolveu diabetes emocional após a perda.

“Eu voltei [após um período longe de casa] e o Leo esperando, esperando, e ela não voltava. Ela sempre ia e voltava. Aí, ele adoeceu. Deu uma diabetes emocional. Foi pra 430 [a taxa de] glicose dele. Coisa de bebê da idade dele entrar em coma”, disse a mãe da cantora.

“Aí entramos rapidamente com insulina, médico, e eu pesquisando, escolhendo o melhor médico. De início, foi muito rápido, eu peguei uma doutora que já entrou com a insulina no mesmo dia porque pensou até que precisasse internar ele, mas ele tava normal. Começou com doses altas e depois passou. Tem meses que ele não toma insulina”, explicou ela.

“Hoje, ele não tem nada comprovado porque a gente mede. Eu sei que não vai voltar porque é um problema emocional, mas a gente mede pra não ser irresponsável”, completou.

Dona Ruth também descreveu o quanto Leo se apegou a ela. “Ele se apegou a mim de uma forma que se eu quiser ir ao banheiro eu tenho que levar ele com medo de eu ir embora e não voltar”, pontuou.

Filho de peixe…

Embora ainda seja bastante novo para saber o que quer ser no futuro, o pai do menino, Murilo, percebeu um certo fascínio do pequeno pela música. “Ele ainda é muito novinho. Essa fase minha de ser muito apaixonado por microfone eu acredito que eu já tinha ali uns seis anos de idade. Ele vai fazer três agora, mas ele dá alguns sinais”, contou ele em entrevista recente ao programa Fofocalizando.

No papo, o sertanejo ainda relembrou um saudoso momento ao lado de Marília. “Eu lembro uma vez quando ele tinha um ano e pouquinho, a gente colocou o violão no colo dele, ele bateu a corda ali. Ele ouve as músicas da mamãe e do papai. Ele ainda está aprendendo a falar, não fala tudo 100%. Mas se ele quiser, se for o caminho que ele escolher seguir, ele vai ter o meu apoio. Eu vou apoiar ele no que ele escolher fazer na vida dele”.

Herdeiro receberá por músicas até 2092

Léo será beneficiado pelos lucros das músicas da mãe até o 2092, ou seja, até completar 73 anos. Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a artista deixou 35 obras musicais e 444 gravações cadastradas no banco de dados da sede.

