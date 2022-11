Embora não haja uma receita para apoiar um colega com problema emocional, pequenas atitudes empáticas podem servir de alicerce nos momentos mais difíceis. Isso porque a interação social e o apoio das pessoas que gostamos pode nos ajudar a enfrentar as mais diversas adversidades de nossas vidas. Por isso, oferecer um suporte aos colegas pode ser um caminho para que, aos poucos, a qualidade de vida das pessoas possa melhorar.

Afinal, se cada um apoiar aquele que precisa, tendencialmente teremos uma multidão de pessoas apoiando umas as outras, não é mesmo? 🙂 Sendo assim, convidamos você para se inspirar com as ideias apontadas ao longo deste texto. Acompanhe!

Como apoiar um colega com problema emocional?

Cada indivíduo encara os seus problemas emocionais de uma maneira única. Por isso, não podemos dizer que existe uma única forma de oferecer suporte ao seu amigo. Talvez, questionar como você pode ajudá-lo é um caminho mais interessante do que querer “adivinhar” o que talvez possa funcionar.

De todo modo, trouxemos ideias que podem servir de reflexão neste momento. Veja:

1. Escuta ativa

A escuta ativa tem um papel muito relevante no processo de apoiar um colega com problema emocional. Mostrar que você está ali para, simplesmente, ouvir, é algo que pode criar uma atmosfera mais acolhedora e agradável para o outro. Além disso, o ato de ouvi-lo pode encorajá-lo a falar, e essa fala pode ajudá-lo a organizar os pensamentos, desabafar as sobrecargas emocionais e pensar em novos caminhos para seguir.

2. Empatia

A empatia também faz toda a diferença na hora de apoiar um colega com problema emocional. Quando somos empáticos, levamos a sério as emoções alheias, diferentemente do que pode acontecer quando achamos um problema “banal” ou acreditamos que a pessoa é “dramática demais”.

Lembre-se de que, neste momento, estamos falando dos problemas alheios, sob a perspectiva da outra pessoa, e não de acordo com o que nós acreditamos ser difícil ou fácil de lidar.

3. Ajudá-lo a compreender o que está acontecendo

Muitas vezes, as emoções podem dificultar a nossa visão sobre as situações. Podemos enxergar algo que sequer aconteceu, construindo cenários catastróficos que, muitas vezes, não se ancoram na realidade. Isso também pode acontecer com o seu colega.

Se ele está enxergando a situação por perspectivas extremamente ruins, tente ajudá-lo a visualizar por outras vias que podem ser mais coerentes com a realidade e menos “assustadoras”.

4. Incentivar a busca por ajuda

Uma das formas de apoiar um colega com problema emocional é incentivando a busca pela ajuda profissional. Isso porque, embora todos nós tenhamos problemas emocionais para lidar ao longo da vida, algumas situações podem exigir uma intervenção profissional, a fim de prevenir o agravamento do quadro, como ocorreria em casos de depressão, por exemplo.

Apresentar a possibilidade de buscar a psicoterapia como uma ferramenta de autoconhecimento e de aumento da qualidade de vida é algo bem interessante. Muitas vezes, por conta de tabus, as pessoas sequer percebem que a psicoterapia não é só para quem tem doença mental, uma vez que ela oferece benefícios para qualquer indivíduo que deseja se engajar na análise. Portanto, considere estimular essa prática de cuidado. 😉