Apoiar um colega em transição de carreira é algo louvável e que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que gostamos. Afinal, receber o apoio das outras pessoas é algo que pode nos incentivar a ir adiante na hora de perseguirmos os nossos sonhos. Por isso, se você deseja ser essa pessoa incentivadora, mas não sabe como ajudar o seu colega nessa situação, acompanhe o conteúdo de hoje e saiba mais!

Como apoiar um colega em transição de carreira?

Se você quer apoiar um colega em transição de carreira, precisa pensar de forma empática e agir com respeito, sem querer invadir a vida do outro e querer “mandar” no que ele deve ou não deve fazer. Sendo assim, é importante praticar a escuta ativa e questionar se o seu colega aceita a sua ajuda, antes de, simplesmente, “intrometer-se” na situação, combinado?

Dito isso, vamos às considerações que trouxemos:

1. Escute-o

Comece escutando o que o seu colega tem a dizer. Às vezes, ele quer conversar sobre a situação, mas ninguém tem dado ouvidos da forma como ele gostaria. Além disso, essa escuta ativa pode ajudá-lo a pensar melhor sobre o que está acontecendo, organizando-se de uma maneira mais efetiva na hora de lidar com as adversidades do que poderá acontecer na transição.

Inclusive, às vezes, a melhor forma de ajudar uma pessoa que está fazendo transição de carreira é dando a ela a chance de falar sobre como se sente, o que pensa, quais são os medos e desejos. Por isso, considere oferecer esse apoio ao indivíduo, caso ele mostre essa abertura.

2. Ajude-o a praticar o autoconhecimento

A prática do autoconhecimento também é algo promissor quando pensamos na transição de carreira. Sendo assim, incentive o seu colega a pensar sobre os pontos fortes e fracos que ele possui, sobre as habilidades que têm com relação a diferentes esferas de sua vida, e assim por diante.

Às vezes, você, que está do lado de fora, pode enxergar alguns potenciais que ele não percebe, e a sua fala poderá servir de base para boas reflexões.

3. Ajude-o com os seus contatos

Ajudar com os contatos que você tem também é um bom caminho. Por exemplo, se você conhece pessoas importantes da área pela qual o seu colega está interessado, que tal servir de ponte para boas conexões? Isso poderá ajudá-lo a evoluir e a conhecer mais sobre o mercado.

4. Incentive-o a buscar novos conhecimentos

Sempre que possível, instigue o seu colega a procurar novos conhecimentos que possam ajudar na hora de fazer a transição de carreira. Seja uma pessoa que apoia mesmo quando o colega precisa iniciar uma nova faculdade, de maneira “inesperada”.

Ter o apoio de pessoas queridas pode fazer toda a diferença. Por isso, ajude-o a escolher a graduação, esteja com ele na hora de pensar sobre as adversidades que podem ser vividas, e assim por diante.

5. Mostre apoio

Como dito acima, ter o apoio de pessoas queridas é algo importante na transição. Por isso, se você quer apoiar um colega em transição de carreira, mostre-se presente e diga que está disponível para ajudar no que estiver ao seu alcance.

Se todo mundo oferecer um pouquinho de apoio, uns aos outros, quem sabe possamos construir um futuro melhor para todos!