Como assistir a Copa do Mundo da FIFA 2022 online ao vivo e grátis EUA/Reino Unido

Todos sabemos que a febre da FIFA está em alta no mundo todo, mas há muitos fãs de futebol que não têm ideia de como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2022 online nos EUA/Reino Unido devido à falta de anúncios este ano.

Bem, a razão é evidente porque todos estão procurando maneiras diferentes de assistir à Copa do Mundo da FIFA 2022, porque esta Copa do Mundo será a última como Ronaldo. De qualquer forma, não se preocupe, pois temos alguns dos melhores métodos para você assistir facilmente à Copa do Mundo da FIFA 2022 online nos EUA/Reino Unido. Então, vamos verificar esses métodos.

Calendário completo da Copa do Mundo FIFA 2022:

grupo A 20 de novembro: Qatar x Equador às 11h ET/8h PT 21 de novembro: Senegal x Holanda às 11h ET/8h PT 25 de novembro: Qatar x Senegal às 8h ET/5h PT 25 de novembro: Holanda x Equador às 11h ET/8h PT 29 de novembro: Catar x Holanda às 10h ET/7h PT 29 de novembro: Equador x Senegal às 10h ET/7h PT Grupo B 21 de novembro: Inglaterra x Irã às 8h ET/5h PT 21 de novembro: EUA x País de Gales às 14h ET/11h PT 25 de novembro: País de Gales x Irã às 5h ET/2h PT 25 de novembro: Inglaterra x EUA às 14h ET/11h PT 29 de novembro: País de Gales x Inglaterra às 14h ET/11h PT 29 de novembro: Irã x EUA às 14h ET/11h PT Grupo C 22 de novembro: Argentina x Arábia Saudita às 5h ET/2h PT 22 de novembro: México x Polônia às 11h ET/8h PT 26 de novembro: Polônia x Arábia Saudita às 8h ET/5h PT 26 de novembro: Argentina x México às 14h ET/11h PT 30 de novembro: Polônia x Argentina às 14h ET/11h PT 30 de novembro: Arábia Saudita x México às 14h ET/11h PT Grupo D 22 de novembro: Dinamarca x Tunísia às 8h ET/5h PT 22 de novembro: França x Austrália às 14h ET/11h PT 26 de novembro: Tunísia x Austrália às 5h ET/2h PT 26 de novembro: França x Dinamarca às 11h ET/8h PT 30 de novembro: Tunísia x França às 10h ET/7h PT 30 de novembro: Austrália x Dinamarca às 10h ET/7h PT Grupo E 23 de novembro: Alemanha x Japão às 8h ET/5h PT 23 de novembro: Espanha x Costa Rica às 11h ET/8h PT 27 de novembro: Japão x Costa Rica às 5h ET/2h PT 27 de novembro: Espanha x Alemanha às 14h ET/11h PT 1º de dezembro: Japão x Espanha às 14h ET/11h PT 1 de dezembro: Costa Rica x Alemanha às 14h ET/11h PT Grupo F 23 de novembro: Marrocos x Croácia às 5h ET/2h PT 23 de novembro: Bélgica x Canadá às 14h ET/11h PT 27 de novembro: Bélgica x Marrocos às 8h ET/5h PT 27 de novembro: Croácia x Canadá às 11h ET/8h PT 1º de dezembro: Croácia x Bélgica às 10h ET/7h PT 1º de dezembro: Canadá x Marrocos às 10h ET/7h PT Grupo G 24 de novembro: Suíça x Camarões às 5h ET/2h PT 24 de novembro: Brasil x Sérvia às 14h ET/11h PT 28 de novembro: Camarões x Sérvia às 5h ET/2h PT 28 de novembro: Brasil x Suíça às 11h ET/8h PT 2 de dezembro: Camarões x Brasil às 14h ET/11h PT 2 de dezembro: Sérvia x Suíça às 14h ET/11h PT Grupo H 24 de novembro: Uruguai x Coreia do Sul às 8h ET/5h PT

Coreia do Sul x Portugal às 10h ET/7h PT 2 de dezembro: Gana x Uruguai às 10h ET/7h PT Rodada 16 3 de dezembro: 1A vs. 2B às 10h ET/7h PT 3 de dezembro: 1C vs. 2D às 14h ET/11h PT 4 de dezembro: 1D vs. 2C às 10h ET/7h PT 4 de dezembro: 1B vs. 2A às 14h ET/11h PT 5 de dezembro: 1E vs. 2F às 10h ET/7h PT 5 de dezembro: 1G vs. 2H às 14h ET/11h PT 6 de dezembro: 1F vs. 2E às 10h ET/7h PT 6 de dezembro: 1H vs. 2G às 14h ET/11h PT Rodada das quartas de final 9 de dezembro: QF1 1E/2F vs. 1G/2H às 10h ET/7h PT 9 de dezembro: QF2 1A/2B vs. 1C/2D às 14h ET/11h PT 10 de dezembro: QF3 1F/2E vs. 1H/2G às 10h ET/7h PT 10 de dezembro: QF4 1B/2A vs. 1D/2C às 14h ET/11h PT Rodada Semifinal 13 de dezembro: Partida QF2 x QF1 às 14h ET/11h PT 14 de dezembro: Partida QF4 x QF3 às 14h ET/11h PT Final 17 de dezembro: Perdedores da semifinal às 10h ET/7h PT 18 de dezembro: Vencedores da semifinal às 10h ET/7h PT

Como assistir a Copa do Mundo da FIFA 2022 online nos EUA

Todas as 64 partidas serão transmitidas ao vivo na FOX e FS1. Hulu Live TV, YouTube TV, Netflix, DIRECTV STREAM, Fubo TV, Sling TV e Video oferecem conteúdo de transmissão ao vivo que inclui FS1 e estações FOX locais. Além da transmissão ao vivo e sob demanda, os usuários do aplicativo FOX Sports podem acessar todos os jogos. Tubo: Ele só oferecerá streams de jogos da Copa do Mundo sob demanda assim que os jogos forem concluídos no Tubi, o serviço de streaming suportado por anúncios da empresa. Tubi também oferecerá visualização em 4K. Os espectadores de língua espanhola assistirão a todos os jogos da Copa do Mundo por meio do serviço de streaming da NBCUniversal, Peacock. No entanto, nas primeiras 12 partidas, todos os assinantes podem assistir ao jogo; para as 52 partidas restantes, os assinantes do Peacock Premium são os únicos que podem assisti-los. Você também pode assistir FIFA 2022 online usando o Telemundo. Vai transmitir 56 jogos, enquanto o Universo vai transmitir oito jogos. No aplicativo Fox Sports e no aplicativo Fox Now, você pode assistir à Copa do Mundo da FIFA 2022 em 4K. Os assinantes do DIRECTV STREAM, YouTube TV, FuboTV, Sling TV e Hulu Live TV podem assistir à Copa do Mundo em 4K. Existem vários dispositivos compatíveis com o conteúdo 4K da Fox, como Amazon Fire TV, dispositivos Android TV, Apple TVs e dispositivos Roku. Deve-se notar que o 4K através da Fox não está disponível na web ou em dispositivos móveis.

Como transmitir a Copa do Mundo de 2022 gratuitamente no Reino Unido

Durante a Copa do Mundo de 2022, todas as partidas serão transmitidas ao vivo pela BBC e ITV no Reino Unido gratuitamente. No entanto, as fases de grupos do torneio são divididas igualmente, com cada emissora recebendo uma parte dos jogos. As partidas entre Inglaterra e País de Gales são compartilhadas de acordo com acordos específicos.

Já foi confirmado quais serão os horários da fase de grupos, com a BBC tendo a primeira escolha na maioria das eliminatórias, que serão anunciadas no decorrer do torneio.

Além disso, ambas as emissoras oferecerão transmissão ao vivo via ITVX e BBC iPlayer, além de opções de transmissão ao vivo.

Então, é assim que você pode assistir facilmente à Copa do Mundo da FIFA 2022 gratuitamente. Portanto, vamos verificar os métodos que funcionaram para você. Enquanto isso, caso você tenha algum outro método para assistir ao FIFA 2022. Aproveite!

