A série iPhone 14 foi lançada recentemente pela Apple. Incluía 4 dispositivos – iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Um novo recurso chamado Dynamic Island foi introduzido na série iPhone 14 Pro. Esse recurso da Ilha Dinâmica criou um burburinho na comunidade de tecnologia e todo mundo tem falado sobre isso.

Muitas pessoas acham que o iPhone 14 Pro Dynamic Island é útil, enquanto muitas pessoas o acham completamente inútil. Para muitos, Dynamic Island é o melhor uso do entalhe na tela. No entanto, se você está incomodado com a Ilha Dinâmica e deseja desativá-la, este artigo discutirá como você pode fazer isso.

Sobre a Ilha Dinâmica

O Dynamic Island traz à tona o uso do entalhe em forma de pílula que você vê no iPhone 14 Pro. Esse recurso permite que os usuários verifiquem alertas e atividades atuais em andamento, como música que está sendo tocada, seu cronômetro, conexão Airdrop e também direções do Maps. A Ilha Dinâmica pode ser usada para várias tarefas, como-

Áudio de fundo

Confirmações de transação do Apple Pay

Transferências de arquivos AirDrop

Status de carregamento e duração da bateria do ‌iPhone‌

Modo silencioso ativado ou desativado

Desbloqueio de identificação facial

Mudanças no modo de foco

Acessórios conectar

temporizadores ativos

Acesso remoto da Apple TV

Ele suporta vários aplicativos, incluindo telefone, música, mapas, carteira, memorandos de voz, relógio e Lyft.

Como ativar/desativar o Apple iPhone 14 Pro Dynamic Island?

Você não pode desativar permanentemente o Dynamic Island no iPhone 14 Pro e no iPhone 14 Pro max. A partir de agora, a Apple não forneceu a opção de controlar o Dynamic Island. Isso significa que você não pode ativar ou desativar esse recurso.

No entanto, você tem a opção de desativá-lo temporariamente. Você só precisa deslizar para a esquerda ou para a direita na Ilha Dinâmica. Isso interromperá o recurso apenas por um tempo até que algum outro aplicativo o invoque. Isso não impedirá o funcionamento dos aplicativos em segundo plano, mas você não os verá no Dynamic Island. Por exemplo, se uma música estiver sendo tocada, ela continuará a ser tocada, mas isso não será mostrado na Ilha Dinâmica.

Melhor Uso da Ilha Dinâmica

Os recursos da Ilha Dinâmica podem ser usados ​​de várias maneiras. Alguns dos melhores usos da Ilha Dinâmica são-

Você verá uma notificação de carregamento na ilha dinâmica. Ele mostrará o status de carregamento de quanto é cobrado.

O Dynamic Island abriga componentes de Face ID para desbloquear seu telefone usando seu rosto.

Você também verá notificações de chamadas no aplicativo. Além disso, você também pode expandir a ilha dinâmica para ver a duração da chamada e também desligar a chamada a partir daqui.

Você também receberá a notificação para conectar AirPods na Ilha Dinâmica.

Ilha dinâmica exibe a notificação de reprodução de mídia. Você pode controlar a música, ou seja, reproduzi-la/pausá-la, reproduzir a próxima faixa e reproduzir a faixa anterior.

Você também pode controlar a Gravação de Tela na Ilha Dinâmica.

Caso você use o Apple Maps para navegar na rota, você pode minimizá-la para Dynamic Island.

Conclusão

Aqui, neste artigo, explicamos como você pode desativar o Dynamic Island no seu iPhone 14. Embora não possa ser desativado permanentemente, você pode desativá-lo temporariamente. Além disso, explicamos as melhores maneiras de usar esse recurso.

Perguntas frequentes (FAQs) –

Você pode desativar a ilha dinâmica no iPhone 14?

No momento, não existe uma maneira de desativar o recurso permanentemente. Mas você pode desativar esse recurso temporariamente deslizando para a esquerda na Ilha Dinâmica.

O que é uma ilha dinâmica no iPhone?

O Dynamic Island abriga a câmera selfie e os componentes do Face ID. Isso utiliza o entalhe e traz vários gestos para a série iPhone 14 Pro, que podem ser usados ​​para várias tarefas.

O iPhone 14 tem ilha dinâmica?

O Dynamic Island está disponível apenas na série iPhone 14 Pro, ou seja, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Você não verá esse recurso no iPhone 14 e no iPhone 14 Plus.

Quais aplicativos oferecem suporte ao Dynamic Island?

Vários aplicativos oferecem suporte ao Dynamic Island, como Timer, Maps, Google Maps, Gravações de tela, Câmera e outros.

O que você pode fazer com a Ilha Dinâmica?

Você pode usar o Dynamic Island para várias tarefas, como receber notificações, controlar a reprodução de mídia, aceitar e rejeitar chamadas e várias outras.

