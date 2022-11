Como cancelar a assinatura VIP do Fabletics 2023

Se você gosta de roupas esportivas e esportivas, com certeza já ouviu falar do nome Fabletics. A Fabletics é uma das marcas de estilo de vida ativo mais populares que fabrica roupas esportivas para homens e mulheres. A Fabletics ganhou destaque após seu acordo universal de leggings de US $ 24. Lançada em 2013 pela atriz Kate Hudson, a Fabletics é uma marca bem conhecida. No entanto, como o Fabletics é um portal de compras baseado em associação, muitas pessoas estão preocupadas em como podem cancelar sua associação VIP ao Fabletics. Bem, é isso que vamos descobrir neste guia.

O que é Fabletics VIP?

A associação VIP do Fabletics é bem diferente de outros serviços de assinatura que costumamos ver. Se você se inscrever para uma assinatura VIP do Fabletics, não receberá automaticamente uma caixa mensal de brindes como receberia com outros serviços de assinatura. Em vez disso, você terá que escolher uma roupa para o mês ou optar por não participar e ganhar crédito no site para usar posteriormente.

A cada 6 dias do mês, será cobrada uma taxa de assinatura VIP do Fabletics de US$ 54,95. Essa taxa de associação pode ser resgatada por uma roupa ou item de até $ 80 online ou você também pode comprá-lo na loja. Por causa da associação, você receberá de 20 a 50% de desconto sempre que comprar algo.

Quanto custa a assinatura VIP do Fabletics?

Depois de fazer sua compra VIP inicial, você pode comprar uma nova roupa (top, bottoms e/ou sutiã esportivo) todos os meses por apenas $ 54,95. Não há taxa para ingressar no clube VIP, mas espera-se que os membros realizem algum tipo de ação mensal, como comprar ou não um item.

Se você perder um mês, não perderá seu status VIP nem o acesso às tarifas com desconto que o acompanham. Caso você não efetue uma compra ou cancele nos primeiros cinco dias do mês, serão cobrados US$ 54,95, que serão aplicados como Crédito de Membro em sua conta.

Se você aderir à assinatura VIP no último dia do mês, ainda terá até o final da semana seguinte para fazer uma compra ou cancelar sua assinatura do mês seguinte.

Como cancelar a assinatura VIP do Fabletics?

Cancelar a assinatura VIP do Fabletics é realmente muito simples. E o melhor de tudo, esse processo não tem taxa de cancelamento.

Você pode ligar para eles no número 1-844-322-5384 (24 horas, 7 dias por semana), fornecer seus dados, como ID de usuário ou ID de cliente, e solicitar o cancelamento de sua assinatura. Se você não preferir ligar, há um recurso de bate-papo ao vivo no Fabletics, onde você pode conversar diretamente com um representante de atendimento ao cliente e ele o ajudará no processo. Você pode fazer isso visitando sua página de contas.

No entanto, o melhor período de cancelamento é de 1 a 5 de cada mês, porque a oferta começa a partir do dia 6. Se você cancelar sua assinatura VIP do Fabletics após o dia 6, também será cobrada uma taxa adicional para esse mês. Portanto, cancele sempre do dia 1 ao dia 5. Desta forma, você também poderá pegar o negócio do último mês.

No entanto, mesmo que você cancele sua assinatura VIP, ainda poderá fazer compras no Fabletics, mas comprará tudo pelo preço de varejo e não receberá aquele desconto premium adicional. Além disso, qualquer crédito não utilizado ficará disponível por 12 meses a partir do dia em que você cancelar sua assinatura.

Resumo | Fabletics cancelam assinatura

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode cancelar sua assinatura VIP do Fabletics. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo e teremos o maior prazer em ajudar.

