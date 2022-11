Como CANCELAR COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO? Saiba o que fazer para não passar sufoco

Você fez algumas aquisições, recebeu os produtos dentro do prazo, mas eles vieram com defeito ou não eram exatamente como esperava? Calma, tem solução! E, às vezes, cancelar compra no cartão de crédito é mais simples do que parece.

O primeiro passo é entrar em contato com a loja que vendeu o produto. Cada uma tem sua própria política de trocas, cancelamentos e devoluções, mas o que todas têm em comum é que elas devem seguir o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para cancelar compra no cartão de crédito. E é isso o que o Notícias Concursos te mostrará na matéria desta terça-feira (29) do Notícias Concursos.

Como fazer o cancelamento de uma compra pela internet?

Muita gente pensa que a primeira coisa a ser feita é falar com o banco ou com a operadora do cartão. Mas, esse não é o caminho correto. Antes de tudo, você precisa pedir o cancelamento da compra diretamente para o vendedor ou para a loja que vendeu o produto.

A compra de um serviço ou produto nada mais é do que um acordo firmado entre o cliente e seu fornecedor, ou seja: você paga um valor combinado, e, em troca, a loja te dá a mercadoria. Nessa relação, o cartão de crédito, assim como uma cédula de dinheiro, é um meio de pagamento.

Por isso, as operadoras de cartão de crédito não têm autonomia para cancelar ou estornar valores, considerando só a necessidade de um dos lados dessa relação comercial. Mas, e se a loja não cumprir com sua própria política de cancelamento?

Se você já tentou falar com a loja e não obteve o suporte necessário para o cancelamento da compra, aí a situação muda. A operadora do seu cartão de crédito pode iniciar um processo chamado de contestação.

A contestação de uma compra pode ser feita em diferentes situações:

Se você comprou um produto e recebeu outro;

Se a mercadoria veio com defeito e não foi trocada;

Ou mesmo quando você só se arrependeu de ter feito a compra dentro do prazo permitido e não recebeu assistência da loja.

O contato com a loja e a documentação dessa conversa, seja com prints de um atendimento por chat, e-mail ou WhatsApp, ou mesmo um comprovante de cancelamento, vão te ajudar no processo. Assim, você tem evidências na contestação de que o estabelecimento não cumpriu com o que havia sido combinado.

Prazo de cancelamento

O prazo para cancelar uma compra no cartão de crédito varia de acordo com o motivo do cancelamento e tipo de serviço prestado. Para casos de arrependimento, o prazo para desistir de um contrato ou da compra é de até sete dias a contar da sua assinatura, ou da data em que recebeu o produto.

Já para a abertura de uma contestação, esse limite costuma ser estendido para até 120 dias após a compra ou data de realização do serviço. Contudo, depende das políticas da operadora do seu cartão.

Passo a passo resumido do cancelamento de compras com cartões

Resumidamente, o passo a passo é o seguinte:

Entre em contato com a loja ou pessoa que te vendeu o produto e peça para cancelar a compra realizada. Normalmente a loja fornece algumas orientações durante o atendimento, como valor a ser estornado e condições de cancelamento;

Siga as orientações e aguarde a confirmação de cancelamento da compra;

Por outro lado, se você entrou em contato com a loja e eles não te deram nenhum tipo de retorno ou assistência para cancelar o produto, printe suas tentativas de contato. Tudo isso servirá de prova para sua contestação;

Busque a central de atendimento do seu banco ou instituição financeira e conte o que aconteceu. A partir do seu relato, a área responsável saberá fazer o direcionamento adequado para a contestação da sua compra no cartão de crédito, mas apresentar as evidências de que você já tentou resolver o problema com a loja ajuda a adiantar o processo.