Como colocar um link de mensagem secreta no perfil do Facebook 2023

Quando se trata de adicionar um link de mensagem secreta ao seu perfil do Facebook, você está no lugar certo, pois aqui descrevemos as possíveis maneiras de fazer isso facilmente. No entanto, falar sobre a mensagem secreta e criar um link oculto no seu perfil é uma excelente ideia se você deseja receber mensagens anônimas.

No entanto, Secretm.me é um dos melhores serviços de mensagens secretas onde você pode receber mensagens anônimas e pessoais de seus amigos sem revelar suas verdadeiras identidades.

Além de saber mais sobre as opiniões de seus amigos mais próximos sobre você, oferecer um link de mensagem secreta em seu perfil pode ajudá-lo a antecipar o recebimento de mensagens surpresa inesperadas. Então, vamos verificar as etapas necessárias que você precisa seguir para que seu perfil do Facebook tenha um link de mensagens secretas.

Então, para adicione um link de mensagem secreta ao seu perfil do Facebook, você deve executar algumas etapas simples que mencionamos mais adiante neste artigo. Portanto, vamos começar com eles:

Etapa 1: criar um link de mensagem secreta

Visite a SecretM.Me local na rede Internet.

Digite um nome ou apelido.

Em seguida, clique em Crie Seu Link

Passo 2: Copie o link da sua mensagem secreta

Você será solicitado a fornecer suas informações de login quando clicar em Crie seu link .

Há um número PIN e um ID associados às informações de login.

Salve os detalhes.

Observação: Copie e cole os detalhes ou faça uma captura de tela. Pode ser necessário inserir os detalhes de login no futuro para que você possa verificar as mensagens.

Se você deseja compartilhar o link da mensagem secreta com amigos, copie o link.

Para copiar o link da mensagem secreta, clique em Clique para Copiar .

Abrir Facebook.

Depois de clicar Clique para Copiar adicione o link do seu perfil do Facebook.

Selecione Perfil .

Selecione Editar Perfil .

Selecione Editar Perfil do menu.

Faça alterações no seu perfil do Facebook.

Observação: Existem inúmeras opções para modificar sua foto de perfil, foto de capa, biografia e muito mais.

Clique no links aba.

Agora, você pode adicionar links ao seu perfil do Facebook.

Em seguida, toque no Editar botão e passe o mouse sobre a página Editar links.

Etapa 5: cole seu link de mensagem secreta

Você pode adicionar links de mídia social ou site e até mesmo remover links que já foram adicionados. Aqui estão os detalhes que você precisa seguir.

Navegue até o Adicionar site página.

Defina as configurações de privacidade para Público .

Todos têm acesso ao link da mensagem.

No Adicionar site janela, cole o link para a mensagem secreta.

Em seguida, clique em Salvar

Etapa 6: teste seu link

Qualquer usuário pode enviar uma mensagem para você quando você definir a privacidade do link como Público. Teste sua mensagem enviando-a para você mesmo.

Vou ao SecretM.Me site clicando no link da mensagem secreta.

Clique no Escreva sua mensagem secreta aqui campo.

Você pode escrever uma mensagem no campo e clicar Enviar Mensagem Secreta .

Entre na sua conta SecretM.Me.

No site, clique Conecte-se do menu.

Entre com seus dados.

Selecione Verificar mensagens .

Da mesa do autor

Então, é assim que você pode adicionar ou incorporar um link de mensagem secreta em seu perfil do Facebook. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, para mais informações sobre este tópico, comente abaixo e deixe-nos saber.

GUIAS RELACIONADOS: