A situação econômica brasileira está complicada. Por isso, muitos empresários, principalmente de pequenas empresas, estão procurando linhas de crédito para resolver seus problemas financeiros. Assim, hoje nós vamos indicar como contratar uma linha de crédito para pequena empresa.

Existem muitas dificuldades para pequenos empresários conseguirem linhas de crédito como a grande burocracia, muitas exigências dos bancos e as altas taxas de juros. Mas, existem muitas ações que podem ajudar o empreendedor. Continue lendo e veja quais são estas ações.

O que são as linhas de crédito?

São aportes financeiros que são oferecidos pelas instituições utilizando o formato de empréstimo ou financiamento. Assim, é possível solicitar crédito em bancos e usar da melhor forma possível. Quando terminar de pagar, é possível solicitar novamente.

No caso de pequenas empresas, existem linhas de crédito específicas, inclusive com subsídios do Governo Federal em algumas situações.

Quais as recomendações para a contratação de linhas de crédito para pequena empresa?

É preciso ter bastante cuidado sempre que ocorrer situações que envolvem questões financeiras dentro da empresa. Assim, a pesquisa entre diferentes taxas de juros, melhores opções de parcelamento, e desta forma, buscar a melhor alternativa para atender as necessidades do negócio. Assim, é preciso se atentar a alguns pontos. Confira.

Avaliar a real necessidade de aporte financeiro

Realize uma análise sobre a real necessidade de dinheiro para cobrir as contas da empresa, além disso, avalie o peso que a parcela terá sobre o caixa mensal. Para potencializar o seu negócio, é preciso que as suas finanças estejam organizadas.

Assim, procure analisar como a empresa irá pagar as parcelas e procure não comprometer mais do que 30% do fluxo de caixa.

Se a intenção é abrir um negócio, as contas deverão ser bem mais específicas, uma vez que dependendo do ramo de atuação, a tendência é de que a lucratividade não ocorra nos primeiros meses.

Faça pesquisas e simulações entre instituições financeiras

Saiba que cada instituição financeira possui as suas próprias regras e normas para a concessão de linha de crédito para pequena empresa, fatores estes que interferem diretamente nas restrições, taxas e prazos de pagamento.

Desta forma, será muito importante pesquisar e simular linhas de crédito para delimitar aquelas que mais atendem as necessidades do empreendedor. Esta atitude também servirá como poder de negociação, pois os bancos também tem interesse em oferecer as linhas de crédito.

Preste atenção ao CET

CET significa Custo Efetivo Total, que representa todos os custos envolvidos neste tipo de operação bancária, principalmente as taxas administrativas. O conhecimento do CET faz com que você tenha clareza dos valores das parcelas bem como os acréscimos embutidos.

Avalie as principais linhas de crédito para pequena empresa

Apresentamos na sequência, algumas linhas de crédito que são mais utilizadas por pequenas empresas:

Empréstimo com garantias

O empreendedor oferece garantias para a instituições financeiras para a aquisição de empréstimos. Normalmente as empresas oferecem veículos ou imóveis como garantia de pagamento.

Desta forma, reduzem a inadimplência, e em consequência, as taxas de juros são mais baixas, além de oferecer prazos mais longos para a quitação do empréstimo.

Financiamento é um exemplo de linha de crédito para pequena empresa

Esta linha de crédito obriga ao empreendedor estabelecer a finalidade a que se destina. Assim, é possível fazer financiamento para aquisição de imóveis, veículos ou equipamentos.

No caso do financiamento, há um limite de valores a financiar, entre 20% e 80% do valor do imóvel ou do veículo, além de os prazos de pagamento girem em torno de 5 anos.

Crédito para Capital de Giro

Direcionado especificamente para cobrir as necessidades de fluxo de caixa, como pagamento de funcionários, fornecedores, aluguel e outros custos da pequena empresa.

Assim, esta linha de crédito oferece prazo de pagamento bimestral, semestral anual ou no final do contrato.

Antecipação de recebíveis

Nessa linha de crédito para pequena empresa existe a possibilidade de receber contas de maneira antecipada, tendo como vantagem principal a diminuição da burocracia e se torna específico para empresas que ainda não possuem capital de giro.

Cooperativas de crédito

Oferecem serviços financeiros comuns como cartões de crédito, financiamentos e empréstimos para capital de giro e possuem a intenção de fomentar o desenvolvimento regional.

Assim, a oferta de crédito a custos menores se deve à isenção das cooperativas de crédito em pagar CSLL, PIS e COFINS, por serem instituições sem fins lucrativos.

Fique atento e pesquise sobre linha de crédito para pequena empresa antes de realizar uma contratação.