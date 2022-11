Como corrigir cobrança não autorizada ou desconhecida com Apple com/Bill (2023)

O nome apple.com/bill aparece na sua transação ao verificar os extratos bancários mensais ou anuais para fins de imposto de renda? Não se preocupe! Temos uma solução neste artigo. Portanto, neste guia abrangente, explicamos como você pode corrigir cobranças não autorizadas ou desconhecidas com a transação apple.com/bill.

Se você está verificando seu extrato bancário mensal ou anual para todas as suas receitas e despesas e descobriu que o apple.com/bill nome está aparecendo em qualquer transação, então você deve seguir este guia.

Hoje em dia, é bastante comum que os assinantes renovem assinaturas, façam compras no aplicativo ou comprem itens com IDs da Apple. Se você quiser saber o que foi cobrado e por que apple.com/bill está lá, existem algumas maneiras de verificar. Então, vamos começar com as etapas abaixo.

Como corrigir cobranças não autorizadas ou desconhecidas com Apple.com/Bill

Caso você esteja sendo incomodado devido a uma cobrança não autorizada ou desconhecida em apple.com/bill, execute as etapas mencionadas abaixo. Portanto, vamos começar com as etapas:

Ir para isso link finanças-iTunes para ver sua lista de compras. Usando o iTunes, você pode descobrir todos os detalhes. Às vezes, você pode encontrar os detalhes da transação, mas precisa de ajuda para lembrar o valor ou qual item comprou. No entanto, há vários motivos para isso acontecer, como cobrança de assinatura, compras no aplicativo, itens pré-encomendados, faturas de itens agrupados etc. Principalmente, os IDs da Apple são usados ​​para compras no aplicativo (assinaturas) e renovações de serviços (assinaturas) pelos usuários ou seus filhos. Então, passe o mouse sobre o Definições aplicativo > Toque no seu nome de usuário ou perfil > Selecione Assinaturas . Há momentos em que os membros da família compartilham seus dispositivos Apple ou métodos de pagamento, o que pode resultar em compras, renovações etc., que acabam em sua conta Apple. Para evitar que seus filhos façam compras no aplicativo por engano, use o Screen Time para evitar compras no aplicativo na App Store e no iTunes. Se você comprou algo com outro ID Apple, também pode verificar se foi comprado com o seu. Também é uma boa ideia verificar se você possui vários dispositivos Apple e está usando um ID Apple diferente. Para mais assistência, entre em contato Equipe de suporte da Apple se houver outros métodos que possam ser mais úteis.

O que a Apple está fazendo com meu dinheiro?

Seu ID Apple foi usado para comprar algo. Talvez você tenha esquecido disso? Se você ainda não carregou totalmente seu item pré-encomendado, isso pode acontecer com frequência. A Apple pode ter agrupado suas compras ou você pode ter pago parcialmente por itens com seu crédito de ID Apple se o valor em sua fatura parecer estar fora do limite. Se precisar de ajuda para lembrar algumas assinaturas, tudo bem. Assim, o apple.com/bill ou itunes.com/bill que você está questionando pode ser uma assinatura mensal. Você pode ter se inscrito por engano no Apple Music após o término da avaliação gratuita ou precisa se lembrar de cancelar o Armazenamento do iCloud. Houve uma compra feita por um membro do seu grupo de Compartilhamento Familiar. Se você for o Organizador, receberá o pagamento de outros membros do grupo. Nesse caso, identifique a cobrança da conta do Apple iTunes perguntando a seus familiares. Para permitir que as crianças façam compras, você pode habilitar a opção Pedir para comprar se elas tiverem irmãos pequenos. Se um estranho invadiu sua conta ou alguém com quem você voluntariamente compartilhou sua senha, uma compra foi feita usando seu ID Apple. Crie uma senha de ID Apple segura para se proteger. Foi relatado que seu cartão foi usado para compras. Entre em contato com seu banco imediatamente para cancelar quaisquer cobranças não autorizadas quando suspeitar ou descobrir um cartão de crédito comprometido. Depois de verificar seu histórico de compras na Apple Store e suas faturas, este deve ser seu último recurso.

O que você deve fazer ao receber um pagamento desconhecido do iTunes?

Verifique seu histórico de compras do iTunes ou compras recentes. Verifique se suas assinaturas estão atualizadas. Você deve verificar as compras feitas por outros membros de um pacote de compartilhamento da família Apple se você for o Organizador. Fique de olho em sua conta bancária para ver se há uma cobrança desconhecida da App Store ou da iTunes Store. Além disso, você pode pesquisar esse tópico no Suporte da Apple.

Você pode estar recebendo um e-mail de phishing (um e-mail falso que tenta obter informações confidenciais, como a senha do ID Apple ou o número do cartão de crédito) se não conseguir identificar o pagamento.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Roubo de cartão de crédito online: como prevenir?

É importante usar um serviço como o PayPal ao fazer compras online, monitorar seus extratos constantemente e manter todas as informações sobre sua conta bancária privadas do público. Ao fazer compras online, você só deve compartilhar seus números de cartão de crédito com sites confiáveis.

O que mais minha empresa de cartão de crédito faz para me proteger contra fraudes?

Se qualquer atividade suspeita ocorrer em sua conta, a administradora do cartão de crédito geralmente o notifica. Pode ser uma mudança nos hábitos de consumo, uma mudança nas compras ou uma retirada de dinheiro que aciona esses gatilhos. É importante atualizar suas informações de contato para que você possa receber notificações que lhe permitam reagir rapidamente a possíveis fraudes com cartão de crédito.

Da mesa do autor

Então isso é como corrigir as cobranças não autorizadas ou desconhecidas com o problema de transação apple.com/bill. Obrigado por ler este guia. Esperamos que você tenha achado útil. Além disso, sinta-se à vontade para comentar abaixo se tiver alguma dúvida ou preocupação.

