Como corrigir Overwatch 2 Player está em erro de versão diferente

Obtendo o erro ‘Jogador Jogando Versão Diferente’ em Overwatch 2? Esse erro geralmente ocorre quando o jogador com quem você está tentando jogar tem a versão mais recente enquanto você está jogando a versão desatualizada do jogo. Atualizações para Overwatch 2 são lançadas com frequência para torná-lo estável e adicionar mais recursos a ele. Alguns jogadores atualizam o jogo assim que a atualização é lançada, enquanto alguns o atualizam após algum tempo. Se seu amigo atualizou o jogo depois que a atualização foi lançada, mas você não, você receberá esta mensagem de erro toda vez que tentar jogar com ele.

A correção para esse problema é bastante simples; você deve atualizar o jogo e não enfrentará mais o problema. Não se preocupe se você não sabe como passar. Este artigo discutirá como você pode corrigir o erro ‘Player Playing Different Version’ em Overwatch 2.

Corrigir o erro de reprodução do jogador em uma versão diferente no Overwatch 2

Como discutimos, a única correção é atualizar o jogo para a versão mais recente. O erro é encontrado quando você está na versão desatualizada do jogo enquanto o jogador com quem você está tentando jogar tem a versão mais recente. As etapas para atualizar o jogo podem variar de acordo com os diferentes consoles que você usa; vamos discutir os passos para o mesmo adiante.

Se você estiver jogando o jogo no PC, poderá atualizá-lo seguindo as etapas abaixo-

aperte o janelas chave, procure o Battle.net cliente e abra-o.

Aqui, procure o Overwatch 2 jogo e abri-lo.

Clique no Ícone de engrenagem próximo ao Toque botão no jogo e depois em Verifique se há atualizações.

Aguarde o jogo ser atualizado. Uma vez feito, você pode jogar o jogo com seu amigo.

Para atualizar Overwatch 2 no Nintendo Switch, siga os passos abaixo-

Na tela do cliente do jogo, selecione o + botão.

Agora, selecione o Atualização de software opção.

O jogo agora começará a ser atualizado.

Depois que o jogo for atualizado, tente adicionar seu amigo e verifique se você ainda está enfrentando o problema.

Se você estiver jogando Overwatch 2 no Xbox, siga as etapas abaixo para atualizar o jogo-

Dirija-se ao Meus jogos e aplicativos menu no Xbox.

Aqui, selecione o Atualizar opção.

Isso atualizará o jogo para a versão mais recente.

Abaixo estão as etapas para atualizar Overwatch 2 no PlayStation-

Selecione os Opções botão na tela do cliente do jogo.

Aqui, selecione a opção de Verifique se há atualizações.

A atualização começará a ser instalada no jogo.

Depois que o jogo for atualizado, você poderá convidar seu amigo para jogar com você.

Nós discutimos como você pode atualizar Overwatch 2 para a versão mais recente para corrigir o erro ‘Player Playing DIfferent Version’ no jogo. Depois que o jogo for atualizado, você não deverá mais receber esse erro. No entanto, se você ainda o encontrar, recomendamos que reinicie o jogo e verifique novamente.

Perguntas frequentes

Por que recebo o erro ‘Player Playing Different Version’?

Você receberá este erro quando você e seu amigo tiverem versões diferentes de Overwatch 2. Se seu amigo tiver atualizado para a versão mais recente enquanto você não tiver atualizado, e você tentar adicioná-lo para jogar com você, você receberá esse erro.

Como faço para corrigir problemas de versões diferentes dos jogadores?

Você pode tentar atualizar o jogo para a versão mais recente. O erro é encontrado quando as versões do jogo não são as mesmas. A atualização do jogo resolverá o problema para você.

