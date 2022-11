Como corrigir quedas de FPS de Elden Ring e problemas de gagueira

Elden ring é um RPG de ação e fantasia sombria. Você pode chamar seus amigos para jogar este jogo com você. Recentemente, muitos usuários relataram problemas ao tentar convocar amigos. Os usuários relataram que estão recebendo o problema de quedas de FPS enquanto jogam com seus amigos.

Existem várias razões por trás desse erro. Você pode encontrar esse erro quando há um problema com o servidor. Você também pode enfrentar esse problema devido a arquivos de jogo corrompidos, problemas de DNS ou aplicativos de terceiros que interferem no jogo. Se você está enfrentando esse problema e procurando etapas de solução de problemas para corrigi-lo, está no lugar certo.

Corrigir quedas de FPS de Elden Ring e problemas de gagueira

Abaixo estão algumas etapas de solução de problemas para ajudá-lo a corrigir o erro Elden Ring FPS Drops and Stuttering Issues-

Garanta Internet Estável

Você pode estar enfrentando esse problema devido a uma conexão de internet lenta. Você pode verificar sua conexão de rede usando Fast.com. Verifique a velocidade da sua internet. Se a internet continuar flutuando, reinicie o roteador. Você pode tentar aproximar o roteador do seu dispositivo para aumentar a velocidade.

Entre em contato com seu ISP para corrigir o problema se a internet ainda estiver instável. No entanto, se a internet estiver funcionando bem, mas ainda enfrentando o erro, tente os métodos mencionados a seguir.

Verifique o status do servidor Elden Ring

Você pode enfrentar esse erro se o servidor Elden Ring estiver inoperante. Junte-se ao canal oficial do Twitter de Elden Ring e é aqui que você saberá sobre o status do servidor Elden Ring. Seu identificador no Twitter notificará os usuários se algum patch for lançado em breve ou se o servidor estiver inoperante.

Se houver algum problema com o servidor ou se o patch estiver sendo lançado, você terá que esperar um pouco. Você não pode fazer nada do seu lado, exceto esperar que o servidor Elden Ring volte a funcionar. No entanto, se não houver nenhum problema com o servidor e nenhum patch estiver sendo lançado, você poderá passar para a próxima etapa deste artigo.

Reinicie o jogo

Se a sua internet estiver boa e não houver problemas com o servidor do jogo, tente reiniciar o jogo. Reiniciar o jogo resolverá quaisquer falhas técnicas e bugs que você possa encontrar ao longo do jogo. Para usuários de PC, eles podem seguir as etapas abaixo para reiniciar o jogo e corrigir quedas de FPS e problemas de gagueira de Elden Ring-

Imprensa Ctrl + Shift + Esc combinação de teclas para abrir Gerenciador de tarefas.

No Gerenciador de tarefas verifique se você está no Processos aba.

Aqui, selecione o processo relacionado ao jogo e clique em Finalizar tarefa. Faça o mesmo para Vapor.

Feito isso, reinicie o cliente Steam e execute o jogo.

Se você está enfrentando problemas com o jogo, tente atualizá-lo. Muitas vezes, a versão antiga dos jogos pode conter bugs que podem causar tais erros. Nesse caso, você pode tentar atualizar Elden Ring. Verifique as atualizações e instale as atualizações disponíveis para Elden Ring. Depois de concluído, reinicie o jogo e você não deverá mais encontrar o problema.

Verifique se há arquivos de jogo corrompidos

A causa desse erro também pode ser arquivos de jogo corrompidos ou ausentes. Você pode tentar verificar a integridade do arquivo. Isso verificará se há arquivos corrompidos nos jogos e substituirá os danificados ou ausentes. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar. No Menu Iniciar procurar por Vapor e abra-o.

Dentro Vapor cabeça para o Biblioteca .

Aqui procure por Anel Elden jogos. Clique com o botão direito nele e depois clique em Propriedades.

Agora, sob o Ficheiros locais seção, clique no Verifique a integridade dos arquivos do jogo opção.

Isso verificará seu jogo em busca de arquivos corrompidos e ausentes

Quando o processo estiver concluído, reinicie o jogo e verifique se o problema foi resolvido.

Definir as configurações de rede do jogo

Você pode estar enfrentando esse erro devido a configurações de rede inadequadas no jogo. Você pode corrigi-lo usando as etapas fornecidas –

No jogo, abra o Definições opção e, em seguida, clique em Rede . Nesta opção clique em Sistema .

Agora, abra o menu do jogo e clique em Sistema e depois clique em Rede .

Definir Entre regiões para Realizar matchmaking e, em seguida, abra as configurações como Jogue online .

Uma vez feito isso, você poderá jogar o jogo com seus amigos sem enfrentar problemas de falha e gagueira.

Reinstale o jogo

Se você ainda encontrar o erro Elden Ring FPS Drops and Stuttering, não terá outra opção senão reinstalar o jogo. Para reinstalar o Elden Ring, siga as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, abra Vapor no seu PC. Dentro Vapor dirija-se ao Biblioteca .

Aqui, clique com o botão direito do mouse no Anel Elden e depois clique em Gerenciar . Agora, clique em Desinstalar opção.

Após desinstalar o jogo, baixe-o e reinstale-o em seu dispositivo.

Abra o jogo e entre na sua conta; você não deve mais enfrentar esse problema.

Conclusão

Se você não conseguir se juntar a seus amigos no Elden Ring e continuar tendo problemas de queda de FPS e gagueira, este artigo o ajudará a corrigi-lo. Esse problema ocorre quando você já se juntou a outra pessoa e algum outro amigo seu está tentando chamá-lo para a equipe. Você também pode encontrar esse problema devido ao servidor estar desatualizado, problemas com o DNS, arquivos de jogos corrompidos e outros. Não importa qual seja o motivo por trás desse problema, este artigo o ajudará a corrigi-lo.

