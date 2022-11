Como cultivar limão doce no vaso com dicas simples

Você sabia que existe um limão doce? Essa fruta, que vem de uma família de frutos ácidos e azedos, tem um sabor levemente adocicado, e seu uso é muito comum na culinária.

Além disso, tem inúmeras propriedades curativas e faz muito bem para a saúde. A planta começou a ser utilizada no cultivo doméstico, e seu plantio pode ser feito até mesmo em vasos, pois seu porte não costuma ser grande.

Ademais, serve como um belo ornamento para enfeitar a casa. Portanto, aprenda algumas dicas de como cultivar limão doce no vaso. Dessa forma, tenha essa plantinha incrível no interior da sua casa.

Descubra os segredos de como cultivar limão doce no vaso

O limão doce é uma fruta que tem muita importância no âmbito culinário. Como o nome já é capaz de sugerir, ela apresenta um sabor levemente adocicado. Isto é, não costuma ser tão cítrica como os outros limões de sua família.

Por essa razão, ela é bastante utilizada no preparo de receitas doces. Além disso, as carnes vermelhas, peixes e frutos do mar também são bastante contempladas com o uso dessa fruta. Pois é dito que ela é capaz de acentuar seu sabor.

Além das carnes, as saladas também podem ser temperadas com o fruto. Ademais, o seu uso é perfeito para preparar temperos diversos e finos.

A culinária francesa é a que mais se utiliza da fruta, devido a todas as suas capacidades e propriedades.

A planta tem origem asiática e prefere climas tropicais. Por isso, ela se adapta muito bem ao clima do nosso Brasil.

O limão doce, ainda que seja uma planta com muitas qualidades, não é tão conhecida por aqui. Por isso, pode ser difícil encontrar mudas e sementes dela.

Enfim, essa planta com tantas qualidades e atribuições, também é excelente para a sua saúde.

Nos próximos tópicos, você verá quais são suas propriedades curativas, e como cultivar limão doce no vaso. Pois, fique ligado e continue no artigo.

Veja agora quais benefícios o limão doce pode lhe trazer!

Está pensando em cultivar limão doce no vaso? Veja como essa planta pode ser excelente para a sua saúde.

Os frutos do gênero Citrus, no geral, apresentam muitas propriedades benéficas para a saúde. Logo, o limão doce, como parte desse gênero, também possui essas propriedades.

As propriedades que iremos apresentar são apenas algumas das inúmeras que ele possui.

Abaixa a pressão e protege seu coração

Possui propriedades cardioprotetoras por possuir antioxidantes, o limão pode reduzir o nível de colesterol LDL no sangue. Sendo assim, é um ótimo aliado à saúde do seu coração.

Alguns profissionais dizem que apenas o cheiro do limão já é capaz de proteger o coração. Porém, o recomendável é consumir o limão natural, como em saladas ou limonadas.

Reduz inflamações e infecções

O limão pode diminuir as inflamações quando consumidos naturais ou conservados, e também são capazes de controlar infecções orais, como a candidíase oral, e até mesmo é usado em pacientes portadores de HIV.

Reduz riscos de câncer esofágico

O limão possui uma propriedade chamada Flavona, que é associada à diminuição do risco de câncer no esôfago.

Descubra como cultivar limão doce no vaso de uma vez por todas

Agora, você já sabe de todas as qualidades do limão doce. Então venha aprender a como cultivar limão doce no vaso. Dessa forma, ter essa planta ao seu alcance sempre que precisar.

Você precisará de:

Um vaso grande, de no mínimo 25 litros;

Terra vermelha e areia;

Pedras para drenagem;

Adubos ricos em fósforo;

Muda ou sementes de limão doce.

Passo a passo do plantio

Em um vaso grande e alto, preencha com uma mistura de metade de terra vermelha, e metade de areia. Ao fundo, deve-se ter cascalhos ou pedras para facilitar a drenagem da água.

Se estiver usando sementes, coloque-as por cima. Em seguida, apenas cubra com mais um pouco de terra e regue.

No caso da muda, faça um buraco fundo o suficiente para cobrir suas raízes, e umedeça a planta. O limão doce precisa de muito sol e ar fresco. Assim, deixe o vaso em um local bem iluminado. Regue sempre que a terra estiver seca.

O limão doce é uma planta com muitas propriedades benéficas, além de muito saborosa. Aliás, você tem um pé desta fruta exótica em casa? Nos conte o seu processo de como cultivar e compartilhe o artigo.